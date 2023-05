La Juventus ha da poco terminato la rifinitura mattutina in vista della gara di stasera contro il Milan. Massimiliano Allegri ha svolto così le ultime prove tattiche anche perché sembra intenzionato a varare un 3-4-3. Quasi sicuramente il tecnico toscano manderà in campo Chiesa, Kean e Di Maria dal primo minuto, complice il forfait di Dusan Vlahovic (fuori per un sovraccarico muscolare alla coscia) e la non perfetta condizione di Arek Milik, che dopo l'infortunio di metà febbraio ha faticato a tornare sui livelli di inizio stagione.

Tornerà dal primo minuto anche Juan Cuadrado che ha scontato la squalifica nello scorso turno contro l'Empoli.

Ultima partita stagionale allo Stadium

Questa sera 28 maggio, la Juventus giocherà la sua ultima partita casalinga della stagione. Per alcuni giocatori sarà l'occasione di salutare i tifosi visto che il prossimo anno probabilmente giocheranno altrove. I candidati a lasciare Torino sono Adrien Rabiot, Angel Di Maria e Leandro Paredes I primi due andranno via a parametro zero, mentre per il numero 32 juventino scadrà l'anno di prestito pattuito con il Paris Saint Germain

Rabiot e Di Maria dovrebbero essere titolari, Paredes dovrebbe invece accomodarsi in panchina.

Tornano due senatori

Nel match di lunedì 22 maggio ad Empoli, oltre a Juan Cuadrado la Juventus aveva dovuto rinunciare anche a Danilo, anch'egli squalificato.

Entrambi torneranno dall'inizio con il centrale brasiliano che dovrebbe far parte del terzetto difensivo insieme con Federico Gatti e Gleison Bremer. A centrocampo sulla corsia di destra ci sarà appunto il ritorno di Juan Cuadrado, in mezzo toccherà ai due titolarissimi Manuel Locatelli e Adrien Rabiot, mentre a sinistra ci sarà Filip Kostic.

Il serbo, protagonista di un'ottima prima parte di stagione, è in cerca di riscatto dopo che nelle ultime settimane è apparso un po' affaticato.

La Juventus, complici anche le sconfitte di ieri di Roma e Atalanta, ha ancora qualche chance di qualificarsi alle prossime coppe europee, in caso di un incastro molto particolare potrebbe addirittura ancora arrivare tra le prime 4 ma solo se sconfiggerà il Milan stasera e se i rossoneri il turno dopo non faranno bottino pieno contro l'Hellas Verona.

Non resta che attendere dunque il match di stasera per capire come andranno le cose.

La probabile formazione della Juventus (3-4-3): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Kean, Chiesa.