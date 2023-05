La dirigenza del Bayern Monaco starebbe pensando ad un'offerta di circa 100 milioni di euro per provare a convincere l'Inter a cedere il centravanti Lautaro Martinez nella prossima estate.

La possibile proposta del Bayern Monaco per Lautaro

Dopo la rocambolesca vittoria del campionato tedesco arrivata all'ultima giornata, il Bayern Monaco vorrebbe Lautaro e starebbe già pensando a dei rinforzi per la fase offensiva della squadra per la prossima stagione, in particolare starebbe riflettendo su un investimento di circa 100 milioni di euro per acquisire le prestazioni del bomber argentino dell'Inter.

Il centravanti, laureatosi campione del mondo nello scorso mondiale in Qatar 2022, ha trascinato i nerazzurri alla finale di Champions League con le sue reti e le sue prestazioni di livello internazionale, tanto che in caso di vittoria della finale di Istanbul potrebbe essere fra i principali candidati per il prossimo pallone d'oro. In questa stagione in Serie A Lautaro Martinez ha disputato 37 partite, segnando 21 reti e fornendo 7 assist. Difficilmente quindi la dirigenza nerazzurra lascerà partire il bomber argentino, che ha un contratto con l'Inter valido fino al giugno 2026.

La situazione dell'attacco dell'Inter per il futuro

La dirigenza dell'Inter dovrà fare i conti nella prossima estate con la scadenza del prestito secco di Romelu Lukaku, che pertanto farà ritorno a Londra, sponda Chelsea, che ne detiene il cartellino.

Il bomber belga vorrebbe però rimanere in nerazzurro per un'altra stagione e la dirigenza starebbe valutando le eventuali possibilità, ma tutto è nelle mani del Chelsea che dovrebbe accettare un ulteriore prestito del centravanti; ma le ultime voci dall'Inghilterra vorrebbero il futuro allenatore dei Blues Mauricio Pochettino intenzionato a provare a convincere Big Rom a rimanere.

Nella prossima estate probabilmente i nerazzurri si separeranno da Joaquin Correa; l'attaccante argentino sarebbe richiesto dal Siviglia, che potrebbe proporre una formula di prestito con diritto di riscatto.

Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, con la collaborazione di Dario Baccin, starebbero valutando anche il rinnovo di contratto di Edin Dzeko; il 'Cigno di Sarajevo' andrebbe in scadenza di contratto nel prossimo giugno, ma le parti sembrerebbero vicine a un accordo per una permanenza del bosniaco in nerazzurro almeno un'altra stagione.