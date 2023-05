La Juventus è al lavoro per definire anche le situazioni contrattuali dei giocatori in scadenza a giugno. Fra questi ci sono anche il brasiliano Alex Sandro, Juan Cuadrado, Angel Di Maria e Adrien Rabiot. Difficile capire il loro futuro professionale anche perché molto dipenderà dall'evoluzione delle situazioni giudiziarie della società bianconera. Ci sono poi giocatori in scadenza di contratto a giugno 2024 come Daniele Rugani, che guadagna circa 4 milioni di euro a stagione. Un ingaggio pesante per un giocatore che è considerato una riserva ma ogni volta che è stato schierato in campo ha dato un contributo importante, come ad esempio nel match di campionato contro l'Atalanta vinto dai bianconeri per 2 a 0.

A parlare del futuro professionale del centrale è stato il suo agente sportivo Davide Torchia, ospite a Calciomercato.it.

L'agente sportivo di Rugani ha parlato del futuro professionale del giocatore della Juventus

'Dalla Juventus non è arrivata nessuna chiamata per il prolungamento di contratto in scadenza giugno 2024 ma è comprensibile'. Queste le dichiarazioni di Davide Torchia a Tv Play di calciomercato.it. L'agente sportivo di Rugani ha aggiunto: 'Cinque o sei anni fa la telefonata da parte della società bianconera sarebbe arrivata, attualmente c'è molta gente in scadenza che firmerà in estate, la società deve necessariamente attendere'. Evidente il riferimento ai vari Alex Sandro, Juan Cuadrado, Angel Di Maria, Adrien Rabiot e Carlo Pinsoglio, in scadenza di contratto con la società bianconera a giugno.

Sul futuro professionale di Rugani il suo agente sportivo ha dichiarato aspetteranno la fine della stagione e dipenderà molto dalla volontà della società bianconera di confermare o meno il giocatore. Di conseguenza non ha scartato la possibilità che Rugani lasci Torino nell'eventualità in cui la Juventus decidesse di lasciarlo partire.

Non sarà facile trovare società interessate al giocatore, non tanto per motivi tecnici quanto economici. Il giocatore infatti guadagna circa 4 milioni di euro a stagione. Altro giocatore in scadenza a giugno 2024 è Leonardo Bonucci, si è parlato anche di una possibile partenza del centrale classe 1987. Il suo futuro professionale dipenderà anche da chi sarà il tecnico della Juventus per la stagione 2023-2024.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare la difesa con due terzini ed almeno un centrale di difesa. Piacciono Fabiano Parisi dell'Empoli e Emil Holm dello Spezia, valutati circa 20 milioni di euro. L'alternativa al nazionale svedese è Ivan Fresneda, che però ha un prezzo di mercato di circa 30 milioni di euro. Per il ruolo di difensore centrale invece piacciono Kalidou Koulibaly del Chelsea e Giorgio Scalvini dell'Atalanta. A centrocampo Leandro Paredes potrebbe essere sostituito da Nicolò Rovella, che rientrerà dal prestito dal Monza a giugno.