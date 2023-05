La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. Diverse le esigenze per la società bianconera, una su tutte l'acquisto di due terzini in sostituzione di Alex Sandro e Juan Cuadrado. Il brasiliano potrebbe rimanere, magari con lo spostamento nel ruolo di centrale difensivo, il colombiano invece dovrebbe lasciare a parametro zero. Al suo posto potrebbe arrivare Noissair Mazraoui, nazionale marocchino trasferitosi al Bayern Monaco nel recente calciomercato estivo a parametro zero dopo essere andato in scadenza di contratto con l'Ajax a giugno.

Ad agevolare il suo approdo a Torino potrebbe essere Rafaela Pimenta, agente sportivo del nazionale marocchino che ha un ottimo rapporto professionale con la società bianconera.

L'agente sportivo Rafaela Pimenta potrebbe agevolare l'arrivo di Mazraoui alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare Noissair Mazraoui. Il nazionale marocchino piace alla società bianconera come sostituto di Juan Cuadrado, che dovrebbe lasciare Torino a parametro zero considerando il contratto in scadenza a giugno. Il classe 1997 potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto, grazie anche all'agente sportivo Rafaela Pimenta, protagonista anche dell'approdo di Paul Pogba nella società bianconera nel recente calciomercato estivo.

Potrebbe essere decisivo il rapporto professionale ideale fra Pimenta e la società bianconera per l'arrivo del nazionale marocchino a Torino, che gradirebbe l'approdo alla Juve anche perché al Bayern Monaco è un'alternativa ai titolari. Il giocatore ha passaporto comunitario essendo cresciuto in Olanda, all'età di otto anni è entrato a far parte del settore giovanile dell'Ajax rimanendoci fino allo scorsa stagione.

Successivamente il trasferimento al Bayern Monaco, in questa stagione ha disputato un totale di 23 match fra tutte le competizioni disputate dalla società tedesca. Può giocare terzino destro ma anche sulla fascia sinistra, nella sua carriera professionale ha giocato anche da centrocampista. Un giocatore simile a Cuadrado anche per la sua bravura nell'impostazione di gioco e per la sua tecnica.

Non è l'unico giocatore seguito dalla società bianconera per la fascia destra. Piacciono anche Emil Holm dello Spezia e Ivan Fresneda del Valladolid.

Il mercato della Juventus

La Juventus starebbe valutando l'acquisto di un terzino destro, piacciono anche Emil Holm dello Spezia, valutato circa 20 milioni di euro, e Ivan Fresneda, che il Valladolid potrebbe lasciar partire per circa 30 milioni di euro. Potrebbe arrivare anche un terzino sinistro, uno dei giocatori seguiti dalla società bianconera è Fabiano Parisi, che l'Empoli potrebbe lasciar partire per circa 20 milioni di euro.