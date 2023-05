Nelle scorse ore Angel Di Maria e sua moglie hanno risposto sui social network alle critiche che il calciatore argentino sta ricevendo da alcuni tifosi della Juventus a epilogo di una stagione piuttosto discontinua.

Di Maria risponde ad un tifoso della Juventus: "Io fino alla fine, non come te"

Angel Di Maria è finito al centro di una polemica sorta negli scorsi giorni: l'argentino della Juventus ha infatti risposto a un tifoso bianconero che commentando una sua foto sui social, lo esortava con improperi a lasciare la Continassa dopo non essere riuscito ad imporre un'impronta decisiva in questa stagione.

Di Maria ha risposto risposto al supporter della Juve, scrivendo quanto segue: "Chi non merita di vestire questa maglia sei tu. Perché la squadra e i giocatori stanno dando il 100% fino alla fine. Ciò che stai facendo è dimostrare che stai con la Juve solo quando le cose vanno bene e non quando vanno male. Ti mando un grande saluto. Io fino alla fine. Non come te".

A qualche ora di distanza dal messaggio scritto da Angel Di Maria al tifoso della Juventus, si è aggiunta anche la moglie dell'argentino, Jorgelina Cardoso, che in mattinata ha pubblicato un video in difesa del marito sotto al quale appare questa didascalia: "Per rinfrescare qualche ricordo... Sempre con te, avanti, mai indietro. Fino alla fine.

Ti amo tanto".

Nel filmato postato dalla moglie di Di Maria, si possono intravedere alcune delle migliori giocate fatte dal calciatore argentino con la maglia della Juventus.

Juve, Di Maria costerebbe troppo per i bianconeri, la sua permanenza sarebbe in bilico

Nel frattempo la Juventus starebbe meditando su quello che potrebbe essere il futuro di Angel Di Maria: l'attaccante argentino, che fino a qualche settimana fa sembrava essere piuttosto vicino a trovare l'accordo con il club piemontese per rinnovare il suo contratto che scadrà alla fine di questa stagione, ora invece apparirebbe lontano alla firma.

Stando infatti alle ultime indiscrezioni riportate da Sky Sport, la Juventus non sarebbe particolarmente convinta di continuare con calciatore a circa 7,5 milioni di euro stagionali, dopo che ha dovuto affrontare diversi problemi fisici che non gli hanno permesso di giocare con particolare continuità per una buona parte della stagione.

L'eventuale mancata qualificazione della Juve alla prossima edizione della Champions League potrebbe poi essere un ulteriore disincentivo a rinnovargli il contratto, specie a uno stipendio a cifre simili a quelle attuali.