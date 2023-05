La Juventus è a lavoro non solo per terminare al meglio questo finale di stagione ma anche per definire il mercato da portare avanti nella prossima sessione estiva.

A partire dalla scelta del nuovo direttore sportivo che dovrebbe essere Cristiano Giuntoli per il quale si parla di un possibile triennale. Nonostante Massimiliano Allegri si sia già affrettato ad evidenziare come la scelta del ds spetti alla società nelle scorse settimane si è molto parlato di un addio del tecnico livornese in caso di arrivo del dirigente attualmente al Napoli, ma secondo Tuttosport non è da scartare la possibilità che Max venga comunque confermato a meno che non arrivi una maxi offerta dal Paris Saint Germain.

Allegri potrebbe essere confermato anche con l'ingaggio di Giuntoli

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus sarebbe vicina all'ingaggio di Cristiano Giuntoli. Un arrivo che secondo quanto riferito da Tuttosport potrebbe non necessariamente condurre all'addio di Allegri.

Spifferi di corridoio vorrebbero un Allegri più propenso all'ingaggio di uno fra Ricky Massara e Giovanni Rossi, dirigenti con cui ha già lavorato ma nonostante ciò Giuntoli sarebbe sempre in pole position. Con l'arrivo di Giuntoli l'allenatore livornese potrebbe restare in bianconero a meno che su di lui non si muova in modo deciso il Paris Saint Germain che a fine anno dovrebbe sostituire Galtier.

Se Allegri dovesse lasciare la società bianconera potrebbe essere sostituito da uno fra Raffaele Palladino, tecnico del Monza, e Igor Tudor, allenatore dell'Olympique Marsiglia ed ex giocatore oltre che già componente dello staff bianconero essendo stato il vice allenatore all'epoca di Andrea Pirlo da tecnico.

Il mercato della Juventus

La Juventus con l'ingaggio di Giuntoli potrebbe cercare di portare avanti un mercato senza grandi investimenti, magari andando a pescare giovani di qualità in Italia o nel calcio europeo.

Il direttore sportivo toscano nelle ultime stagioni si è dimostrato molto abile nell'individuare giocatori di qualità, basti pensare a Osimhen che nel Calciomercato estivo del 2020 passò dal Lille al Napoli fino ad arrivare a Kim Min Jae, arrivato al Napoli dal Fenerbahce, e a Kvaraskhelia, costato poco più di 10 milioni di euro alla società campana e che attualmente ha una valutazione di mercato superiore di sei o sette volte il prezzo di acquisto nel recente calciomercato estivo.