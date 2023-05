Nelle scorse ore il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa dell'indiscrezione che vorrebbe la Juventus attenta osservatrice dell'attuale direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli. Sullo stesso argomento ha detto la propria opinione su Sky Sport anche il giornalista sportivo Gianluca Di Marzio. Nel frattempo, lo stesso Napoli starebbe iniziando a cercare un nuovo ds ed il nome che piacerebbe agli azzurri sarebbe quello di Igli Tare della Lazio.

Allegri glissa sulle voci che vorrebbero Giuntoli vicino alla Juve: "La scelta del direttore sportivo non spetta a me"

Massimiliano Allegri è tornato a parlare nella canonica conferenza stampa alla vigilia del match che i bianconeri giocheranno domani contro l'Atalanta. Allegri, incalzato dai giornalisti astanti, ha dunque dovuto rispondere alla domanda inerente l'accostamento di Cristiano Giuntoli alla Juve, asserendo quanto segue: "Il 5 giugno la società deciderà cosa fare a 360 gradi. Fino a quel giorno è inutile parlare di chi può arrivare, sia di giocatori che di direttori sportivi. La scelta del ds è della società, non mia". Allegri ha poi parlato di Paul Pogba e della sua stagione: "Ha fatto 20′ buoni l’altro giorno.

Per lui questa stagione è stata maledetta: dalla non operazione all’operazione dopo, a tutti i mezzi infortuni". Allegri ha poi parlato della gara di campionato che dovrà affrontare contro l'Atalanta, sottolineando come la Juventus non riesca a battere la "Dea" da diversi scontri e come in casa, gli uomini di Giampiero Gasperini siano particolarmente efficaci.

Infine il tecnico livornese ha fatto il punto sugli infortunati, asserendo come sia Dusan Vlahovic sia Arkadiusz Milik abbiano recuperato dai rispettivi problemi fisici.

Juventus, Di Marzio: "Per me Giuntoli non rimarrà al Napoli e andrà alla Juve"

Anche il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio ha parlato delle indiscrezioni che vorrebbero Cristiano Giuntoli nell'orbita della Juventus.

Ecco quanto asserito dall'esperto di Calciomercato in merito: "Il Napoli rischia di perdere Cristiano Giuntoli, uno dei tre grandi protagonisti, insieme a Luciano Spalletti e Aurelio De Laurentiis, del terzo scudetto della storia della compagine azzurra. Per me Giuntoli non rimane direttore sportivo del Napoli e va alla Juventus".

Giuntoli verso Torino, il Napoli potrebbe virare su Igli Tare della Lazio

La notizia che vorrebbe Cristiano Giuntoli vicino alla Juventus potrebbe scatenare un effetto domino, con il Napoli che nella prossima estate sarebbe costretta a cercare un nuovo direttore sportivo. Il club partenopeo per bocca di De Laurentiis avrebbe già comunicato a Giuntoli di essere libero di andare ed iniziato dunque a sondare il terreno per trovare il sostituto, con il nome di Igli Tare, attuale direttore sportivo della Lazio, che secondo calciomercato.com sarebbe in cima alla lista.