La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. In attesa del nuovo direttore sportivo la società bianconera sta già pensando ai possibili rinforzi per l'estate. Le esigenze principali sembrano riguardare il settore difensivo, considerando che non sembrano certe le conferme di Daniele Rugani e Leonardo Bonucci, entrambi in scadenza a giugno 2024, e che Alex Sandro e Juan Cuadrado sono in scadenza di contratto a giugno.

Come centrale difensivo potrebbe arrivare un giocatore mancino che possa integrarsi con Bremer.

A tal riguardo secondo la stampa spagnola il preferito sarebbe Pau Torres e sarebbero iniziati già i discorsi con il Villarreal, proprietario del cartellino dello spagnolo. Il contratto del giocatore è in scadenza a giugno 2024.

Pau Torres potrebbe approdare alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi spagnoli la Juventus starebbe valutando come rinforzo per la difesa Pau Torres. Ci sarebbero già stati dei discorsi con il Villarreal, con la società spagnola che sarebbe pronta a lasciarlo partire per circa 40 milioni di euro. Una valutazione di mercato importante, anche in considerazione del fatto che il classe 1997 è in scadenza di contratto a giugno 2024.

Per questo la società bianconera potrebbe cercare di trovare un'intesa a un prezzo minore. Si parla oramai da tempo di un interesse della Juventus per lo spagnolo, anche perché è mancino e si integrerebbe bene nella difesa della Juve, sia in caso di schieramento a quattro che a tre.

Come centrale di sinistra in questa stagione Allegri sta adattando Danilo e Alex Sandro, il quale ha quindi cambiato ruolo dopo aver iniziato la stagione come terzino.

A tal riguardo si parla di un suo possibile prolungamento per due stagioni.

Pau Torres non è l'unico giocatore seguito dalla società bianconera per rinforzare il settore difensivo. Piacciono anche Kalidou Koulibaly del Chelsea, che potrebbe lasciare la società inglese anche in prestito con diritto di riscatto. Costa invece circa 30 milioni di euro Giorgio Scalvini dell'Atalanta.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per rinforzare le fasce difensive. A tal riguardo potrebbe arrivare Fabiano Parisi dell'Empoli, che andrebbe a sostituire Alex Sandro, il quale potrebbe rimanere ma come alternativa nel ruolo di centrale difensivo.

Per quanto riguarda invece la fascia destra potrebbe arrivare Emil Holm dello Spezia, che ha più o meno la valutazione di mercato del giocatore dell'Empoli, ovvero 20 milioni di euro.