La Juventus, dopo il pareggio per 1-1 contro il Siviglia arrivato nei secondi finali, è pronta ad affrontare un'altra partita importante, contro la Cremonese, quartultima in campionato. La squadra di Allegri giocherà contro la squadra di Ballardini che dovrà cercare di ottenere punti se vorrà alimentare speranze di permanenza di Serie A. Difficile se consideriamo che i lombardi sono a -6 dal quartultimo posto. Probabili diverse sostituzioni per Massimiliano Allegri, considerando che il 18 maggio la Juventus sarà impegnata in terra spagnola per il ritorno delle semifinali di Europa League.

Diverse sostituzioni potrebbero riguardare la difesa, considerando anche che Bonucci difficilmente recupererà dall'infortunio subito contro il Siviglia e che uno, fra Danilo e Alex Sandro, potrebbe riposare. A centrocampo, invece, è probabile che Allegri dia la titolarità a Barbieri così come a Fagioli, rimasto in panchina per tutto il match contro gli spagnoli. Ballardini, invece, dovrebbe affidarsi ai giocatori migliori, con Okereke che dovrebbe supportare nel settore avanzato Ciofani.

Massimiliano Allegri dovrebbe affidarsi a Milik e Chiesa

La Juventus dovrebbe ritornare al 3-5-2 contro la Cremonese dopo la scelta in Europa League da parte di Massimiliano Allegri di giocare con la difesa a quattro.

In porta potrebbe giocare Mattia Perin, in difesa è probabile il ritorno come titolari di Federico Gatti (autore del gol del 1 a 1 contro il Siviglia che alimenta speranze di qualificazione alla finale di Europa League per la squadra bianconera) e Daniele Rugani; dubbi su Alex Sandro e Danilo ma in questo momento il preferito sembra essere l'ex Manchester City e Real Madrid.

Molto dipenderà dalla sua condizione fisica, considerando che ha subito una contusione al piede nel match di Europa League. Sulla fascia destra potrebbe riposare Cuadrado, al suo posto in tal caso giocherebbe Tommaso Barbieri. Paredes dovrebbe essere supportato da Fagioli e Miretti, con Rabiot che, dopo la contusione subita alla caviglia contro il Siviglia, potrebbe riposare.

Sulla fascia sinistra dovrebbe giocare Iling Junior, nel settore avanzato Milik dovrebbe supportare Chiesa.

Il tecnico della Cremonese Davide Ballardini dovrebbe schierare Okereke e Ciofani

La Cremonese dovrebbe giocare con il 3-5-2 contro la Juventus: portiere Carnesecchi, Ballardini potrebbe schierare in difesa Ferrari, Chiriches e Vazquez. A centrocampo Sernicola, Galdames, Castagnetti, Meité e Valeri. Nel settore avanzato, invece, il tecnico dovrebbe dare fiducia a Okereke a supporto di Ciofani.

Le probabili formazioni di Juventus e Cremonese

Juventus (3-5-2): Perin - Gatti, Rugani, Danilo - Barbieri, Fagioli, Paredes, Miretti, Iling Junior - Milik, Chiesa. Allenatore Massimiliano Allegri.

Cremonese (3-5-2): Carnesecchi - Ferrari, Chiriches, Vazquez - Sernicola, Galdames, Castagnetti, Meité, Valeri - Okereke, Ciofani. Allenatore Davide Ballardini.