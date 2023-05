La Juventus si è lasciata alle spalle la gara contro il Siviglia dell'11 maggio. Adesso ci sarà da preparare la sfida di ritorno e i bianconeri sognano di raggiungere la finale di Europa League. Ma in casa Juventus ci sarebbe un po' di frustrazione per alcuni episodi arbitrali che quest'anno avrebbero penalizzato la squadra secondo staff e giocatori.

Stando a quanto affermato da Tuttosport, nello spogliatoio bianconero ci sarebbe un po' di rabbia dopo il mancato rigore non concesso per il fallo di Baldè su Adrien Rabiot. I giocatori si sarebbero particolarmente arrabbiati quando hanno visto i segni sulla gamba del centrocampista francese.

Lo stesso Rabiot al termine della gara contro il Siviglia si è domandato come mai il Var non sia intervenuto: "Il Var non ha detto niente e non capisco perché", queste le parole pronunciate dal numero 25 juventino al termine della partita.

Tanti episodi controversi

I giocatori della Juventus sarebbero arrabbiati per alcuni episodi arbitrali che, a loro parere, li avrebbero penalizzati. Il primo avvenimento che ha lasciato perplessi i bianconeri risale al settembre 2022 quando alla squadra di Massimiliano Allegri venne annullato il gol di Arek Milik contro la Salernitana. In quel caso venne fischiato fuorigioco ma poi le immagini rivelarono che la posizione dell'attaccante polacco era regolare poiché tenuto in gioco da Candreva.

Un altro episodio che ha fatto arrabbiare i giocatori della Juventus risale a poche settimane fa quando nel match contro il Napoli è stato annullato il gol di Angel Di Maria per un fallo di Arek Milik su Lobotka. Questa scelta ha generato alcune polemiche poiché l'arbitro Fabbri, in quella occasione ha fatto segno di proseguire, ma il Var ha richiamato il direttore di gara per annullare la rete.

Le immagini successive hanno poi mostrato che l'intervento della tecnologia poteva essere evitato visto che non si sarebbe trattato di "chiaro ed evidente errore". L'ultimo episodio che avrebbe generato la rabbia nello spogliatoio della Juventus risale proprio alla sfida dell'11 maggio contro il Siviglia. Adesso, però, la squadra dovrà essere abile a lasciarsi alle spalle le polemiche arbitrali per pensare solo al campo come ha spiegato lo stesso Massimiliano Allegri.

Anche il fratello di Rabiot si è scagliato contro il Var

Le polemiche per il mancato rigore non concesso alla Juventus per il fallo di Baldè su Adrien Rabiot non accennano a placarsi. Anche James, fratello del centrocampista bianconero, tramite una Instagram Stories, ha avuto qualcosa da dire per il mancato intervento del Var: "Lasciare il VAR in mano a degli incompetenti è come dare degli occhiali ad una persona non vedente", ha scritto il fratello di Rabiot su Instagram che ha anche postato la foto dell'intervento di Baldè sul numero 25 juventino.