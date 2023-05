La partita di Serie A Spezia-Milan di giocherà questo sabato 13 maggio alle ore 18 allo stadio "Alberto Picco" di La Spezia. La sfida è importante per entrambe le squadre: i liguri di mister Leonardo Semplici sono alla ricerca di preziosi punti salvezza, mentre i rossoneri di Stefano Pioli hanno bisogno di vincere per rimanere aggrappati alla corsa per qualificarsi alla Champions League, provando ad avvicinarsi alla Lazio, fermata dal Lecce nell'anticipo del venerdì.

Il match sarà diretto dall'arbitro Doveri di Roma, coadiuvato dai guardalinee Bindoni e Bresmes e dal quarto uomo Pairetto.

Mentre al Var ci saranno Mariani e Marini. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming da DAZN.

Probabili formazioni Spezia-Milan

Lo Spezia potrebbe scendere in campo con un 3-5-2, composto da: Dragowski in porta, Wisniewsky, Caldara e Nicolau in difesa, Amian, Bourabia, Ampadu, Ekdal e Gyasi a centrocampo e Shomurodov e Nzola in attacco.

Il Milan, invece, dovrebbe schierare un 4-2-3-1 con: Magnan in porta, Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez in difesa, Tonali e Pobega a centrocampo, Saelemaekers, Brahim Diaz e Origi a supporto dell'unica punta Rebic.

Come arrivano Spezia e Milan a questa partita e le dichiarazioni dei tecnici alla vigilia

Nonostante l'imminente partita di martedì contro l'Inter per il ritorno della semifinale di Champions, il Milan non può sottovalutare la partita contro lo Spezia.

Infatti, i rossoneri hanno bisogno di vincere per rimanere in corsa per qualificarsi alla prossima edizione della massimo competizione europea. Alla viglia mister Pioli ha dichiarato:" Sarà una partita pesante per il campionato e per la preparazione del match di ritorno con l'Inter, in testa abbiamo anche la Champions. questo è chiaro.

Ma d'ora in poi si giocherà con la testa e con il cuore. E per lo Spezia sarà una partita delicata visto che per la prima volta sono in zona retrocessione".

La partita arriva in un momento delicato anche per lo Spezia, che si trova per la prima volta in stagione in piena zona retrocessione. La squadra di Semplici, ha bisogno di vincere per uscire da questa situazione pericolosa e mantenere vive le speranze di rimanere in Serie A.

Alla viglia mister Semplici ha affermato: "Vogliamo giocarci la salvezza fino in fondo e nelle quattro partite che ci restano dovremo portare i risultati a casa, dando tutto quello che abbiamo a disposizione. Serve fare qualcosa di diverso, perché quanto fatto fino ad oggi non ci ha portato risultati e ora i discorsi stanno a zero, abbiamo troppo da perdere e a partire da sabato cercheremo di fare il massimo contro una squadra molto forte".