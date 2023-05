Inter e Milan starebbero già programmando la stagione del prossimo anno.

La finale di Champions League ed il quarto posto in campionato potrebbero portare ai nerazzurri più di 100 milioni di euro. Cifra che eviterebbe il sacrificio di un big e che consentirebbe agli Zhang di garantire dei rinforzi per la prossima stagione indipendentemente da chi sarà il nuovo tecnico. I nomi in ballo sarebbero quelli di Di Gregorio del Monza se dovesse partire Andrè Onana e di Trevoh Chalobah del Chelsea come erede di Milan Skriniar.

Per il centrocampo si potrebbe sondare Franck Kessie per il post Gagliardini mentre per l'attacco in pole ci sarebbe Mateo Retegui.

I rossoneri potrebbero addirittura pensare di cambiare allenatore. Stefano Pioli, che ha un contratto fino al 2025, avrebbe deluso in campionato e nelle sfide di Coppa perse quest'anno contro l'Inter. Al suo posto, la proprietà diretta da Gerry Cardinale potrebbe così pensare ad Antonio Conte. Il tecnico leccese potrebbe accogliere come primo rinforzo Marko Arnautovic del Bologna.

Gli obiettivi dell'Inter della prossima estate

L'Inter avrebbe già individuato i nomi per la prossima stagione. Se dovesse essere ceduto Onana che avrebbe una valutazione circa 60 milioni di euro, si potrebbe puntare su Di Gregorio. Il ragazzo cresciuto nel vivaio nerazzurro è stato riscattato dal Monza che potrebbe aprire una trattativa con l'inserimento di Stefano Sensi.

Il centrocampista è in prestito in Brianza e potrebbe essere una giusta contropartita.

Per la difesa, in vista dell'addio di Skriniar, si penserebbe a Chalobah del Chelsea. Il centrale avrebbe una valutazione di circa 20 milioni di euro e potrebbe essere ingaggiato in prestito con diritto di riscatto. Stessa formula potrebbe essere garantita per Kessie che non sarebbe centrale per il Barcellona.

L'ex Milan percepisce uno stipendio però troppo oneroso per il budget nerazzurro. Per quanto concerne l'attacco, invece, l'obiettivo sarebbe Mateo Retegui, ora al Tigre. La sua valutazione sarebbe di circa 20 milioni di euro ma i dirigenti potrebbero inserire il cartellino di Facundo Colidio per ingaggiare l'attaccante che ha già esordito con la Nazionale di Roberto Mancini.

Il Milan potrebbe pensare a Conte

Il Milan non sarebbe molto soddisfatto di Stefano Pioli e potrebbe decidere di cambiare guida tecnica a fine stagione. Il nome delle ultime ore sarebbe quello di Antonio Conte che ha da poco rescisso il suo contratto con il Tottenham. Sarebbe il nome giusto per ripartire soprattutto in campionato: con lui, il primo obiettivo potrebbe essere un attaccante per sostenere Olivier Giroud. Al riguardo piacerebbe Arnautovic del Bologna che ha il contratto in scadenza nel 2024 e una valutazione di circa 15 milioni di euro.