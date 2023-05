Nei mesi a venire la Juventus dovrà affrontare il tema dei rinnovi di contratto di alcuni suoi giocatori, con molti componenti della rosa che andranno in scadenza a giugno: su tutti Adrien Rabiot, Angel Di Maria, Alex Sandro e Juan Cuadrado.

Proprio sul futuro del numero 11 juventino si è espresso nelle ultime ore il giornalista sportivo Luca Momblano nel corso di una diretta Twitch su Juventibus: "C’è già stato un incontro tra l’agente del calciatore e la Juventus terminato con una stretta di mano che conferma l’addio".

La Juventus pensa al futuro

A parlare invece degli altri calciatori che a breve andranno a scadenza è stato nei giorni scorsi lo Chief Football Officer del club Francesco Calvo. La speranza della Juventus sarebbe quella di arrivare ad un prolungamento dei rapporti contrattuali con Adrien Rabiot e Angel Di Maria, ma la condizione fondamentale per ottenere la fumata bianca è la qualificazione alla prossima Champions League, cosa del tutto incerta visti i due processi sportivi in corso che potrebbero penalizzare il club in classifica. In merito a Sandro invece pare che il rinnovo possa effettivamente scattare con ingaggio spalmato su due anni.

Di Juan Cuadrado ha invece parlato come accennato in apertura Luca Momblano: dopo 26 gol e 65 assist in 308 presenze con la Juventus, l'esterno colombiano dovrebbe dunque lasciare il club, una decisione questa che sarebbe già stata presa di comune accordo tra le parti.

Colonna tattica della squadra bianconera nei suoi tanti anni di permanenza, Cuadrado sembrerebbe destinato a restare in Serie A con la Roma alla finestra.

Si cerca un nuovo direttore sportivo

Nei prossimi mesi, la dirigenza della Juventus potrebbe cercare di inserire un nuovo elemento all'interno del board. Maurizio Scanavino e Francesco Calvo sarebbero in cerca di un nuovo direttore sportivo, il nome più gettonato sembra essere quello di Cristiano Giuntoli fresco campione d'Italia col Napoli di Luciano Spalletti.

"Se dovessi dire io, per me Giuntoli non resta il direttore sportivo del Napoli e va alla Juventus" ha dichiarato al riguardo nelle ultime ore il giornalista e noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio.

Gran parte delle strategie attuate dal club dipenderanno ovviamente dalla possibilità o meno di disputare le coppe europee nella prossima stagione, una volta avuta certezza in un senso o nell'altro i dirigenti potranno attuare una specifica strategia sia a livello di quadri dirigenziali che di parco giocatori.