La dirigenza del Real Madrid starebbe pensando a un rinforzo importante per l'attacco del futuro: il nome nuovo di queste settimane di calciomercato sarebbe quello dell'attaccante della Juventus Dusan Vlahovic.

L'idea del Real Madrid per il post-Benzema: Dusan Vlahovic

Come affermato nelle scorse settimane anche dall'allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti, la sua squadra avrà bisogno nella prossima stagione di un vice-Benzema, sia da affiancare all'attaccante francese sia per sostituirlo a livello di affidabilità e realizzazione.

Il nome che starebbe circolando in queste ore sarebbe quello di Dusan Vlahovic; l'attaccante bianconero non avrebbe totalmente convinto la dirigenza della Juventus che potrebbe pertanto metterlo sul mercato nella prossima estate.

L'attaccante serbo era stato acquistato dalla Fiorentina a gennaio del 2022, per una cifra vicina a 81 milioni di euro; in questa stagione in Serie A con la maglia della Juventus ha disputato 24 partite, segnando in totale 9 reti e fornendo 2 assist ai compagni.

Il Real Madrid potrebbe provare a formalizzare un'offerta per il bomber serbo nella prossima estate, ma non sarebbe l'unico obiettivo nella lista della dirigenza madrilena; infatti i 'Blancos' starebbero seguendo anche Lautaro Martinez dell'Inter, che però sembra destinato a rimanere a Milano nelle prossime stagioni.

La situazione dell'attacco della Juventus del futuro

La dirigenza della Juventus dovrà ragionare nella prossima estate anche sul contratto di Angel Di Maria; il 'Fideo' andrà in scadenza contrattuale il 30 giugno e secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato potrebbe rimanere almeno un altro anno in Europa.

Resta da vedere quale sarà la sua squadra in quanto sul giocatore ci sarebbe anche il forte pressing del Barcellona, che vorrebbe l'esterno offensivo argentino per rinforzare l'attacco a disposizione del tecnico Xavi dopo la probabile vittoria del campionato spagnolo in questa stagione.

Secondo le ultime indiscrezioni sarebbe in bilico anche il futuro di Federico Chiesa, il cui contratto lo lega ancora alla Juventus per diverse stagioni, ma che sarebbe fortemente richiesto soprattutto in Premier League, da dove potrebbe arrivare un'offerta economica importante nella prossima estate.

La situazione di Milik va ancora definita: un suo eventuale riscatto dall'Olympique Marsiglia costerebbe ai bianconeri circa 7 milioni di euro e pertanto la dirigenza starebbe riflettendo sull'eventuale investimento.