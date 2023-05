La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti durante l'estate. La società, mentre è ancora alla ricerca di un nuovo direttore sportivo (si parla di Giuntoli del Napoli), sta valutando i rinforzi da inserire in organico in difesa e a centrocampo.

Innanzitutto bisogna sottolineare che Leandro Paredes non dovrebbe essere riscattato, quindi sarebbe destinato a tornare al Paris Saint-Germain. Adrien Rabiot, invece, è in scadenza di contratto a giugno e non dovrebbe prolungare con il club bianconero.

Dunque, la Juventus dovrebbe mettersi alla ricerca di due volti nuovi per il centrocampo.

Dalla Francia si parla di un Marco Verratti che starebbe pensando di lasciare il Paris Saint-Germain dopo dieci stagioni.

Verratti potrebbe andare alla Juventus a luglio

Secondo le indiscrezioni di mercato provenienti dalla stampa francese Marco Verratti potrebbe andar via dal Paris Saint-Germain. Dopo 11 anni in Francia il centrocampista abruzzese potrebbe tornare ad essere protagonista del campionato italiano. Una decisione che sarebbe dettata dalle critiche ricevute dalla tifoseria parigina, delusa dalle prestazioni della squadra in questa stagione.

Dopo l'uscita anticipata dalla Champions League per mano del Bayern Monaco la squadra francese non ha neanche la certezza di vincere il campionato, considerando che l'Olympique Marsiglia di Tudor è al secondo posto ad una distanza di cinque punti dal Psg capolista.

Il contratto di Verratti è in scadenza nel giugno del 2026 e la sua valutazione di mercato ruoterebbe intorno ai 40 milioni di euro. Piuttosto alto l'ingaggio, pari a circa 10 milioni di euro all'anno. Sembra complicato che la Juventus possa permettersi un investimento così importante per un giocatore di 31 anni. Dunque, un eventuale arrivo a Torino potrebbe avvenire se il Psg accettasse una soluzione in prestito con diritto di riscatto, più o meno nella stessa modalità con cui Paredes è giunto alla Continassa la scorsa estate.

Il nazionale italiano piace anche all'Inter ma anche in questo caso è difficile attendersi una spesa così corposa da parte dei nerazzurri.

La stagione 2022-23 di Marco Verratti al Psg

Marco Verratti finora ha disputato 24 match nella Ligue 1, una gara nella Supercoppa francese, una in Coppa di Francia e 7 sfide in Champions League con un assist.

Riferimento della nazionale italiana di Roberto Mancini, è stato uno dei protagonisti della vittoria del campionato europeo del 2021. Cresciuto nel Pescara, si è trasferito al Psg nel 2012. Da undici anni, dunque, è un punto di riferimento della formazione parigina.