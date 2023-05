La Juventus è al lavoro per definire le strategie di mercato in previsione della sessione estiva. Mentre si attende di conoscere il nome del nuovo direttore sportivo il club sta già affrontando una serie di situazioni a partire dai giocatori in scadenza di contratto a giugno: allo stato attuale, dei vari Alex Sandro, Juan Cuadrado, Angel Di Maria e Adrien Rabiot il brasiliano e l'argentino avrebbero le maggiori chance di rimanere, più difficili le permanenze dell'esterno colombiano e della mezzala francese.

Se fino a qualche tempo fa sembrava certa anche la partenza di Leandro Paredes, le cose potrebbe cambiare dato che il PSG potrebbe offrire il rinnovo del prestito senza pretendere subito il riscatto fissato a 25 milioni di euro.

Paredes sarebbe stato offerto in prestito alla Juventus per un'altra stagione

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato riportate da juventusnews24.com, il Paris Saint Germain avrebbe offerto alla Juventus la possibilità di prolungare il prestito di Leandro Paredes, che non sarebbe considerato centrale dalla società francese.

Nonostante la cosa rappresenti una novità in una situazione che sembrava ormai cristallizzata, la società bianconera non dovrebbe comunque accettare, complici in particolare i 7 milioni di euro l'anno di ingaggio del calciatore.

Fra l'altro la società bianconera avrebbe già deciso il sostituto, quel Nicolò Rovella attualmente in prestito al Monza che a giugno ritornerà nella società bianconera.

Non è tuttavia da scartare la possibilità che il centrocampista ex Genoa lasci Torino rientrando in un scambio di mercato con la Lazio che potrebbe accettarlo in contropartita tecnica per l'acquisto da parte dei bianconeri di Milinkovic-Savic.

Il mercato della Juventus

La Juventus starebbe lavorando all'alleggerimento del monte ingaggi, da qui la possibile partenza di Leandro Paredes ma anche quelle di Alex Sandro (che in caso di permanenza dovrebbe spalmarsi l'ingaggio), Juan Cuadrado, Angel Di Maria (anche qui l'unica chance sarebbe rappresentata dalla riduzione dello stipendio annuale) e Adrien Rabiot.

In entrata il club monitorerebbe sempre Fabiano Parisi dell'Empoli per la fascia sinistra ed Emil Holm dello Spezia per la fascia destra, entrambi valutati circa 20 milioni di euro dalle rispettive società. Per quanto riguarda invece il ruolo di difensore centrale sarebbero due i nomi seguiti: Giorgio Scalvini dell'Atalanta e Kalidou Koulubaly del Chelsea.