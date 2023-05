Stando alle ultime indiscrezioni di mercato dalla Francia, sia la Juventus che l'Inter starebbero pensando per la prossima stagione a Marco Verratti, centrocampista classe '92 del PSG.

Inoltre, il club bianconero avrebbe nel mirino diverse opzioni per potenziare la linea mediana e tra i nomi osservati ci sarebbero quello di Davide Frattesi del Sassuolo e di Sergej MIlinkovic-Savic della Lazio.

Juventus e Inter avrebbero messo gli occhi su Marco Verratti del PSG

La Juventus e l'Inter nella prossima estate potrebbero cercare un nuovo centrocampista che detti i ritmi di gioco, in quanto i bianconeri non dovrebbero riscattare per 25 milioni dal PSG Leandro Paredes mentre i nerazzurri potrebbero cedere Marcelo Brozovic.

Stando alle indiscrezioni provenienti dalla Francia, sia Juve che Inter avrebbero messo nel mirino il profilo di Marco Verratti: il centrocampista del PSG non sta vivendo la sua migliore stagione alla compagine parigina e per questo motivo sono piovute su di lui diverse critiche. Lo stesso Verratti, stando ai rumors, sarebbe deluso dalla contestazione subita da parte di alcuni tifosi del PSG e vorrebbe tornare a giocare in Italia per concludere la sua carriera in patria.

Secondo alcuni rumor la Juventus avrebbe già avviato i primi contatti con l'entourage del classe '92. C'è comunque da sottolineare come il regista ex Pescara sia legato contrattualmente al PSG fino al 2026 e che di conseguenza una sua uscita potrebbe costare una cifra vicina ai 40 milioni di euro.

Juventus, le alternative a Verratti sarebbero Frattesi e Milinkovic-Savic

La Juventus, oltre a Verratti, starebbe pensando anche ad altri calciatori per la linea di centrocampo e tra questi ci sarebbero i nomi di Davide Frattesi e Sergej Milinkovic-Savic.

Per quanto concerne il mediano attualmente in forza al Sassuolo piacerebbe da tempo al club bianconero, tanto è vero che si parlerebbe di un accordo verbale già ottenuto tra il calciatore romano e la "Vecchia Signora".

Tuttavia, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, su Frattesi si potrebbe inserire in estate il Napoli neo campione d'Italia, oltre che la Roma di José Mourinho.

Per quanto riguarda invece il calciatore della Lazio sarebbe nei radar della Juve da diverse settimane e il valore del suo cartellino, visto il contratto in scadenza con i biancocelesti nel 2024, starebbe calando.

Secondo quanto riportato da Tuttojuve.com, l'eventuale trattativa tra la Juventus e la Lazio per Milinkovic-Savic potrebbe prendere forma solo nel caso in cui la formazione bianconera riuscisse a qualificarsi per la prossima Champions League.