La Juventus è al lavoro in previsione di un mese di aprile che potrebbe rivelarsi decisivo non solo per questa stagione ma anche per quella 2023-2024. D'altronde il 19 aprile ci sarà l'esito del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni sul caso plusvalenze che potrebbe portare anche ad un annullamento della penalizzazione di 15 punti. Intanto però si lavora anche in previsione del Calciomercato estivo, con una società bianconera che investirà in base alla qualificazione alla Champions League ma potrebbe regalare almeno un acquisto importante al tifosi considerando il centenario della Famiglia Agnelli come proprietaria della Juventus.

Uno dei nomi avvicinati alla società bianconera è quello di Sergej Milinkovic-Savic, che ha un contratto con la Lazio fino a giugno 2024. Attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo prolungamento con la società laziale, se così sarà è probabile una sua cessione nel calciomercato estivo. La sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro, considerando che siamo ad un anno dalla scadenza della sua intesa contrattuale con la società laziale.

Il giocatore Milinkovic-Savic potrebbe approdare alla Juve per circa 40 milioni di euro

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Sergej Milinkovic-Savic potrebbe lasciare la Lazio per l'Inter durante il calciomercato estivo. Il giocatore starebbe valutando una nuova esperienza professionale e questo giustificherebbe il fatto che non si parla di incontri con la società laziale per discutere di un eventuale prolungamento di contratto considerando che è in scadenza a giugno 2024.

Con un'offerta da circa 40 milioni di euro potrebbe però approdare nella società bianconera. Sarebbe la mezzala ideale che garantirebbe fisicità, qualità e gol al centrocampo bianconero. In una stagione non ideale almeno fino ad adesso, ha garantito lo stesso fra tutte le competizioni disputate dalla squadra laziale 7 gol oltre a 8 assist forniti ai suoi compagni.

Si tratterebbe evidentemente di un giocatore che aggiungerebbe ulteriore qualità al centrocampo bianconero, che potrebbe perdere non solo Paredes (difficile il riscatto dal Paris Saint Germain) ma anche Adrien Rabiot, in scadenza di contratto con la società bianconera a giugno.

Il mercato della Juventus

Per un nazionale serbo che potrebbe arrivare, un altro potrebbe lasciare la Juventus nel calciomercato estivo.

Le ultime indiscrezioni di mercato che arrivano dalla stampa inglese confermano l'interesse dell'Arsenal per il giocatore bianconero soprattutto se dovesse arrivare la vittoria del campionato inglese. Con un'offerta da almeno 100 milioni di euro il giocatore potrebbe lasciare Torino. Somma che potrebbe essere utilizzata non solo nell'acquisto di un centrocampista ma anche per quello di un difensore e di un sostituto di Vlahovic. Oltre a Milinkovic-Savic i giocatori seguiti dalla società bianconera sono Giorgio Scalvini e Rasmus Hojlund, protagonista all'Atalanta di una stagione importante.