La Juventus, in queste ore, si è già lasciata alle spalle la gara di andata di semifinale contro il Siviglia di Europa League.

Adesso i bianconeri pensano al match di Serie A contro la Cremonese, nel quale Massimiliano Allegri farà certamente del turnover. In particolare la Juventus non potrà contare su Leonardo Bonucci. Il capitano bianconero ha chiesto il cambio nel secondo tempo della gara contro il Siviglia e questa mattina 12 maggio è stato sottoposto ad accertamenti strumentali, che hanno evidenziato una lesione di basso grado all'adduttore.

Dunque, il numero 19 juventino salterà la gara di ritorno contro il Siviglia.

Per il match del 18 maggio, intanto, la Juventus spera di ritrovare Gleison Bremer, come afferma anche il giornalista di Dazn, Orazio Accomando.

La Juventus prepara la gara contro la Cremonese

La Juventus, questa mattina 12 maggio, si è intanto ritrovata alla Continassa per preparare la gara di campionato contro la Cremonese, in programma per domenica alle ore 20:45.

Solo da lunedì 15 maggio, la Juventus inizierà a pensare alla partita contro il Siviglia.

Per questo match, Massimiliano Allegri spera di ritrovare Gleison Bremer visto che non avrà a disposizione Leonardo Bonucci. Il capitano juventino dovrebbe stare fermo per circa 15 giorni. Quindi oltre alle sfide contro Cremonese e Siviglia, Bonucci rischia di saltare anche le gare contro l'Empoli e il Milan e sarebbe in dubbio pure per l'eventuale finale di Europa League.

Intanto, per il finale di stagione la Juventus non avrà a disposizione Matias Soulè che parteciperà al Mondiale Under 20 con la maglia dell'Argentina. È stato lo stesso club bianconero ad annunciare la partenza del giocatore per la giornata di oggi 12 maggio.

In ogni caso per la gara contro la Cremonese, la Juventus farà alcuni cambi di formazione proprio in previsione della partita fondamentale del 18 maggio contro il Siviglia.

L'obiettivo della squadra di Massimiliano Allegri è infatti quello di raggiungere la finale di Europa League a Budapest: per riuscirci occorre vincere in Spagna giovedì sera, anche per questo motivo in campionato farà del turnover.

La Juventus presenta la nuova maglia

Per la gara tra la Juventus e la Cremonese ci sarà una novità: infatti i giocatori della Juventus indosseranno la nuova casacca ufficiale della stagione 2023/2024.

La presentazione della nuova maglia è stata fatta dallo stesso club tramite i social network.