In attesa della finale di Champions League contro il Manchester City, l'Inter lavora sul fronte Calciomercato estivo. La società nerazzurra vuole puntellare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi con l'obiettivo di ripetersi in Europa ma soprattutto rientrare nella lotta per lo Scudetto. L'attacco nerazzurro potrebbe subire una vera e propria rivoluzione che potrebbe coinvolgere non solo Romelu Lukaku il cui futuro resta incerto, ma anche il Tucu Correa che piacerebbe alla Fiorentina [VIDEO].

Inter, idea Balogun: l'Arsenal chiede 40 milioni

Con l'eventuale addio dell'ex Lazio, il club nerazzurro è alla ricerca di un calciatore che possa completare il reparto offensivo.

Stando alle ultime notizie di mercato, il direttore sportivo Giuseppe Marotta starebbe monitorando il profilo di Folarin Balogun, talento inglese dell'Arsenal che in questa stagione si è ritagliato uno spazio da assoluto protagonista in Ligue 1 con la maglia del Reims.

Il classe 2001, accostato anche al Milan nella precedente sessione estiva di mercato, ha offerto grandi prestazioni entrando nel mirino di diversi club europei tra cui la stessa Inter. La trattativa appare difficile non solo per la forte concorrenza ma anche per le richiesti importanti dell'Arsenal che chiede una cifra attorno ai 40 milioni di euro per cedere l'attaccante inglese.

Oltre Balogun, il club nerazzurro tiene d'occhio anche altri profili a parametro zero come Marcus Thuram, pronto a liberarsi dal Borussia Moncheglabach, e Roberto Firmino che lascerà il Liverpool.

L'attaccante brasiliano è sul taccuino di Juventus e Real Madrid.

Inter, interesse del Genoa per Bellanova

Oltre al reparto offensivo, l'Inter sta valutando qualche modifica anche sulle corsie esterne. In attesa di scoprire il futuro di Denzel Dumfries, il club nerazzurro avrebbe deciso di riscattare Raoul Bellanova dal Cagliari per una cifra complessiva attorno ai 10 milioni di euro.

Nella seconda parte di stagione il minutaggio del talentuoso esterno è aumentato ma per crescere sotto tutti i punti di vista l'Inter starebbe valutando un prestito nella prossima stagione. Stando alle ultime notizie di mercato, il Genoa di Gilardino sarebbe interessato all'esterno nerazzurro. Il club rossoblù che ha conquistato la promozione in Serie A potrebbe offrire minutaggio e spazio a Bellanova per crescere ed aumentare la propria esperienza in un campionato complesso come quello italiano.

Con l'eventuale addio in prestito di Bellanova, l'Inter dovrebbe ritornare sul mercato per cercare un nuovo esterno destro. Possibile ritorno di fiamma per Manuel Lazzari, pupillo di Inzaghi alla Lazio, e per Ivan Fresneda del Valladolid.