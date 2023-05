Il Milan prepara una vera e propria rivoluzione nella prossima sessione estiva di Calciomercato. Il club rossonero vuole puntellare la rosa a disposizione di Stefano Pioli, con l'obiettivo di ritornare a competere per lo Scudetto ed essere ancora protagonista in Champions League. Il centrocampo è uno dei settori dove la dirigenza del Diavolo dovrebbe intervenire in estate, visto l'infortunio di Bennacer e le poche alternative in questa stagione.

Milan: idee Fofana, Frattesi e Loftus-Cheek per la mediana

Il Milan pensa a Sergej Milinkovic-Savic, ma la dirigenza rossonera sta prendendo in considerazione anche altri profili che possano risultare interessanti per rinforzare la mediana.

Uno degli obiettivi è sicuramente Rube Loftus-Cheek, centrocampista inglese che è pronto a lasciare il Chelsea. I Blues non fanno sconti e chiedono almeno 20 milioni di euro per il mediano inglese che potrebbe rientrare nei radar anche della Lazio con un'eventuale cessione proprio di Milinkovic.

Il centrocampista del Chelsea non è il solo profilo seguito da Maldini e Massara che tengono in considerazione anche la candidatura di Seko Fofana, trascinatore del Lens e con un passato in Italia con la maglia dell'Udinese. L'ex centrocampista del club friulano sta offrendo grandi prestazioni in Francia ed il Lens prenderebbe in considerazione un'eventuale cessione solo di fronte ad un'offerta attorno ai 30-35 milioni di euro.

Infine, altro nome che il Diavolo starebbe monitorando è quello di Davide Frattesi, autore di un grande campionato con la maglia del Sassuolo. Il club neroverde chiede 40 milioni di euro per il centrocampista italiano, una valutazione determinata dalla forte concorrenza di Inter, Roma e soprattutto del Brighton di Roberto De Zerbi.

Milan, possibile intreccio Asensio-Brahim Diaz

Oltre al centrocampo, anche la trequarti potrebbe esser soggetta a modifiche importanti. Il Milan aspetta di conoscere il futuro di Brahim Diaz che potrebbe tornare al Real Madrid.

Da Madrid però potrebbe arrivare un altro calciatore ovvero Marco Asensio che lascierà i Blancos in estate a parametro zero, diventando così uno dei calciatori più appetibili sul fronte mercato.

Il Milan starebbe valutando il profilo del trequartista spagnolo, ma la concorrenza è importante: dal Barcellona fino ad arrivare all'Arsenal che sarebbe molto interessato al fantasista del Real.

In attesa di scoprire il futuro di Diaz, il Diavolo è sempre più vicino all'acquisto di Daichi Kamada che nelle prossime settimane si libererà dall'Eintrach di Francoforte a parametro zero. L'arrivo del trequartista giapponese potrebbe aprire ad un'eventuale cessione di De Ketelaere in prestito, con il Monza interessato.