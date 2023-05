L'Inter potrebbe cambiare qualcosa sulle fasce nella prossima sessione estiva di Calciomercato. I nerazzurri, pur avendo sistemato i conti grazie anche al grande cammino in Champions League, potrebbero fare qualcosa in uscita soprattutto con quei calciatori che non rientrano nei piani della società nerazzurra e che vengono considerati come alternative ai titolari. Tra questi c'è Robin Gosens, che potrebbe essere ceduto qualora dovesse chiedere di giocare con maggiore continuità. Al suo posto potrebbe arrivare un calciatore di grande esperienza internazionale visto che nel mirino sarebbe finito Jordi Alba, in uscita dal Barcellona.

Un altro giocatore che potrebbe movimentare il prossimo mercato è Federico Chiesa. L'attaccante alla Juventus ha vissuto un'annata di alti e bassi, legata anche al recupero dal brutto infortunio subito al ginocchio, ma il suo talento non si discute e per questo motivo Maldini e Massara sono pronti a fare un tentativo per portarlo al Milan.

Inter su Jordi Alba

Nella prossima sessione di mercato l'Inter cercherà di fare cassa con quei giocatori non considerati imprescindibili per rinforzare poi la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Per questo motivo potrebbe essere ceduto Robin Gosens, che ha molti estimatori in Bundesliga, con alcuni club che potrebbero essere disposti ad investire tra i 15 e i 20 milioni di euro.

Con la sua cessione l'Inter sarebbe pronta ad andare su Jordi Alba, giocatore di altissimo spessore dal punto di vista internazionale. Il Barcellona non lo ritiene più intoccabile, anche perché ormai su quella fascia punta tutto sul giovane Balde. Questo potrebbe facilitare una eventuale trattativa tra le due società, con i blaugrana che sono pronti a lasciar partire il classe 1989 anche a parametro zero pur di liberarsi del suo ingaggio.

Inter che, dal suo canto, potrebbe offrire un contratto biennale a 4 milioni di euro a stagione più bonus, che grazie al Decreto Crescita peserebbe praticamente quanto l'attuale ingaggio di Gosens al lordo.

La possibile offerta del Milan per Chiesa

Il Milan cercherà un grande rinforzo in attacco nella prossima sessione estiva di calciomercato.

I rossoneri devono assolutamente alzare il livello sia al centro, dove serve un'alternativa di livello a Giroud, sia sugli esterni, in particolar modo a destra. E in questo senso va visto il sondaggio fatto per Federico Chiesa, che alla Juventus ha vissuto una stagione particolare essendo reduce dal brutto infortunio al ginocchio. Bianconeri che sono pronti a trattare la sua cessione, anche per la mancata qualificazione alla prossima Champions League. Maldini e Massara sarebbero pronti a mettere sul piatto 20 milioni di euro e una contropartita tecnica, che potrebbe essere Fikayo Tomori, per una valutazione complessiva da 60 milioni di euro.