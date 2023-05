La dirigenza del Bayern Monaco starebbe valutando la situazione contrattuale di Benjamin Pavard; qualora l'esterno non dovesse rinnovare il suo contratto con i bavaresi, potrebbe essere proposto all'Inter in cambio di Alessandro Bastoni.

La nuova idea del Bayern Monaco per la difesa: Bastoni dall'Inter

Il contratto di Benjamin Pavard andrà in scadenza nel giugno del 2024 e la dirigenza bavarese starebbe da diverso tempo cercando di rinnovare il contratto all'esterno francese per non rischiare di perderlo a parametro zero al termine della prossima stagione.

Intanto non è escluso che la dirigenza bavarese possa proporre l'esterno francese ai meneghini questa estate per arrivare al difensore Alessandro Bastoni. Anche il nerazzurro si trova nelle stesse condizioni contrattuali del francese: il suo contratto andrà in scadenza nel giugno 2024 e l'Inter vorrebbe rinnovare per evitare una partenza a parametro zero (come già accaduto con Milan Skriniar, che a luglio andrà al Paris Saint Germain per scadenza contrattuale).

La dirigenza dell'Inter, qualora arrivasse l'offerta concreta del Bayern Monaco per uno scambio tra i due difensori, potrebbe riflettere sulla transazione, soprattutto se nel frattempo non dovesse arrivare l'accordo per un rinnovo contrattuale con il difensore italiano.

La situazione della difesa nerazzurra per la prossima stagione

Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, con la supervisione di Dario Baccin, starebbero già aprendo i rapporti con il direttore sportivo della Lazio Igli Tare per un rinnovo del prestito di Francesco Acerbi anche per la prossima stagione.

Il difensore italiano si sarebbe inserito molto bene negli schemi dell'allenatore nerazzurro Simone Inzaghi, che lo vorrebbe anche nella prossima stagione come pedina della difesa; inoltre il difensore non rientrerebbe più nei piani di Maurizio Sarri, che vorrebbe una rosa più giovane soprattutto partendo dalla difesa.

Oltre alla partenza di Milan Skriniar, che andrà nel PSG in estate, l'Inter dovrà fare i conti con la scadenza contrattuale di Stefan De Vrij; il giocatore olandese e la società nerazzurra sembrerebbero vicini ad un accordo per un rinnovo con un biennale da circa 4 milioni di euro a stagione, ma la mancata certezza di partecipare alla prossima Champions League per ora avrebbe bloccato le trattative tra le parti, che sarebbero pertanto rinviate al termine della stagione in corso e rivalutate sui risultati sportivi del club.