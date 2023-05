La dirigenza dell'Inter avrebbe in mente nuovi rinforzi per la prossima stagione per la rosa da affidare al tecnico Simone Inzaghi: il nome nuovo di queste ore di calciomercato sarebbe quello di Jordi Alba, che ancora rinnovato il suo contratto con il Barcellona e potrebbe finire sul mercato nella prossima estate.

L'idea dell'Inter per rinforzarsi: Jordi Alba dal Barcellona

Il giocatore spagnolo ha un contratto con il club catalano valido fino a giugno 2024 e da diversi mesi le parti starebbero cercando un accordo per un rinnovo, che però tarda ad arrivare.

Qualora l'intesa dovesse saltare il giocatore potrebbe essere ceduto nella prossima finestra di mercato, in modo da evitare di perderlo a parametro zero nella prossima stagione.

L'Inter avrebbe messo gli occhi sul giocatore spagnolo, reduce da diverse annate convincenti con la maglia del Barcellona e che potrebbe perfettamente inserirsi negli schemi del tecnico Simone Inzaghi, in alternanza al convincente Federico Dimarco.

La dirigenza nerazzurra avrebbe già provato nella scorsa estate a contattare il Barcellona per proporre un prestito del giocatore che però avrebbe rifiutato la cessione. Ma ora la situazione sembrerebbe mutata a favore di una nuova esperienza per il giocatore spagnolo fuori dai confini nazionali.

La situazione della difesa dell'Inter per il futuro

Nel frattempo Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, con la collaborazione di Dario Baccin, starebbero lavorando con la Lazio per trovare un accordo per la riscossione del cartellino di Francesco Acerbi; il giocatore è in prestito all'Inter con diritto di riscatto fissato a circa 4 milioni di euro, ma i nerazzurri vorrebbero provare a ottenere uno sconto dal club laziale, sapendo che il giocatore comunque non rientrerebbe nei progetti tattici dell'allenatore biancoceleste Maurizio Sarri.

Per quanto riguarda la difesa nerazzurra, la dirigenza starebbe cercando di chiudere rapidamente per il rinnovo di Alessandro Bastoni, che andrebbe in scadenza nel giugno del 2024; con il giocatore sembrerebbe esserci un'intesa di massima per un rinnovo a circa 5 milioni di euro a salire per altri cinque anni in nerazzurro.

Nella prossima estate dovrebbe terminare l'esperienza a Milano di Danilo D'Ambrosio, che andrà in scadenza di contratto e probabilmente non verrà rinnovato per raggiunti limiti di età. Invece è stato recentemente rinnovato fino al 2026 il contratto di Matteo Darmian, grande protagonista della stagione dei nerazzurri.