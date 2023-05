Inter, Juventus e Milan iniziano a programmare la prossima stagione e avrebbero già individuato i primi possibili rinforzi. I nerazzurri sarebbero sulle tracce di Davide Frattesi del Sassuolo per potenziare il centrocampo, che dovrebbe perdere Roberto Gagliardini in scadenza di contratto a giugno. Rossoneri e bianconeri potrebbero invece sfidarsi per il laziale Sergej Milinkovic-Savic. Il club torinese, intanto, se non dovesse andare in Champions League, potrebbe cedere alcuni dei calciatori più rappresentativi, fra cui Federico Chiesa e Dusan Vlahovic.

Frattesi seguito da Inter e Juve

L'Inter avrebbe penserebbe a Davide Frattesi. Il centrocampista del Sassuolo piacerebbe molto a Giuseppe Marotta che lo ha già trattato nella scorsa stagione.

La sua valutazione sarebbe di circa 30 milioni di euro e interesserebbe anche alla Juventus, qualora dovesse essere partire Adrien Rabiot. I nerazzurri invece vorrebbero l'ex Monza in vista del possibile addio di Gagliardini che il contratto in scadenza a giugno.

La Lazio potrebbe accettare delle contropartite per il centrocampista serbo

Milan e Juventus potrebbero invece sfidarsi per Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista ha il contratto in scadenza nel 2024 e potrebbe non rinnovare il suo rapporto con la Lazio di Claudio Lotito, il quale quindi già in questa estate potrebbe valutarne la cessione se dovesse arrivare un'offerta da 30 milioni di euro.

La società biancoceleste potrebbe anche accettare delle contropartite in cambio, in particolare ai capitolini interesserebbero due elementi della Juventus come Dejan Kulusevki e Nicolò Rovella. L'esterno svedese non dovrebbe essere riscattato dal Tottenham e ha una valutazione di circa 20 milioni di euro. Il centrocampista centrale italiano, invece, avrebbe una valutazione di circa 15 milioni di euro e ritornerà a Torino a giugno dal prestito al Monza.

Vlahovic e Chiesa per finanziare il mercato Juventus

La Juventus, specie in caso di mancata qualificazione alla prossima edizione della Champions League, potrebbe essere disposta ad ascoltare delle offerte in arrivo per calciatori come Dusan Vlahovic e Federico Chiesa.

Il centravanti serbo interesserebbe al Bayern Monaco, al Chelsea e al Tottenham e il suo cartellino avrebbe una stima da circa 60 milioni di euro. L'esterno offensivo italiano invece non avrebbe al momento molte offerte, dopo una stagione poco soddisfacente anche a causa dei postumi dell'infortunio della scorsa stagione.