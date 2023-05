Nonostante la recente eliminazione dalla Champions League e una classifica di campionato che al momento non garantirebbe la qualificazione alla prossima Champions League, il futuro di Stefano Pioli sulla panchina del Milan non sarebbe in pericolo. Lo afferma il Corriere della Sera, che precisa come fra il club e l'allenatore rossonero la sintonia c'è sempre stata e che il tecnico ha un contratto fino al giugno 2025, prolungato nello scorso autunno.

Nonostante questo sul web non mancano i nomi di altri allenatori accostati al club rossonero qualora qualcosa fra le parti dovesse cambiare in estate, a tal proposito circolano diversi nomi: Antonio Conte, Raffaele Palladino e Roberto De Zerbi.

Intanto non mancano le indiscrezioni di Calciomercato riguardo ai calciatori in entrata in casa Milan.

Il Milan del futuro potrebbe ripartire da Kulusevksi, Arnautovic e Scamacca

Un obiettivo per il mercato potrebbe essere Dejan Kulusevski, il quale non dovrebbe essere riscattato dal Tottenham e a luglio potrebbe tornare alla Juventus, che a quel punto potrebbe dunque girarlo ai rossoneri in prestito con diritto di riscatto. Lo svedese ha il contratto in scadenza nel 2024 e una valutazione di circa 20 milioni di euro.

Per l'attacco interesserebbe ai rossoneri Gianluca Scamacca del West Ham, anche in questo caso sarebbe ipotizzabile un prestito con diritto di riscatto e la sua valutazione sarebbe di circa 25 milioni di euro.

Sulle sue tracce ci sarebbero anche Inter e Salernitana.

Sempre per il reparto offensivo viene accostato in queste ore al club milanista anche il calciatore del Bologna Marko Arnautovic. L'austriaco ex Inter potrebbe essere ingaggiato a titolo definitivo a prezzo "contenuto", in quanto ha il contratto in scadenza nel 2024. La sua valutazione sarebbe di circa 10 milioni di euro.

Il Milan potrebbe cedere Theo Hernandez

Durante la sessione estiva di calciomercato il Milan potrebbe dover valutare delle offerte che arriverebbero dalla Francia per Theo Hernandez. Il Paris Saint Germain starebbe prendendo delle informazioni per ingaggiare il terzino sinistro, che potrebbe essere sacrificato dal Diavolo se la squadra non dovesse qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. La sua valutazione sarebbe di circa 50 milioni di euro, ma il Paris Saint Germain potrebbe anche offrire qualche contropartita tecnica per convincere il Milan ad abbassare le pretese cash.