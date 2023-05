In queste settimane sui media sportivi si è parlato molto di un possibile approdo alla Juventus di Cristiano Giuntoli. Il dirigente dovrebbe lasciare il Napoli a fine stagione per approdare a Torino, ma stando a quanto affermato da Luca Momblano in una diretta su Juventibus ci sarebbe qualcuno all'interno del club bianconero che non sembra del tutto convinto da Giuntoli.

Le parole di Momblano

Il giornalista ha affermato: "Ci sono venti contrastanti sulla questione Giuntoli. De Laurentiis starebbe facendo storie vista anche la questione Spalletti quindi si troverebbe a radicalizzare di più il cambiamento rispetto a quanto previsto".

Dunque non è da escludere che all'interno del Napoli i rapporti siano un po' tesi, come ha spiegato lo stesso Momblano: "Forse pensa che Giuntoli stia mettendo zizzania nel rapporto con Spalletti dopo che, mesi fa, si sono già detti che si sarebbero separati. Anzi De Laurentiis gli ha detto: 'Vai dove vuoi quella è la porta, anche alla Juve', questa è una battuta di ottobre".

Ma per Momblano anche in casa Juventus starebbe succedendo qualcosa di particolare in merito al possibile arrivo di Giuntoli: "Io segnalo una cosa abbastanza importante. Il fronte su cui più sto lavorando, ma che ci interessa di più, non è del fronte esterno, cioè Napoli libera o non libera Giuntoli, ma è il fronte interno.

Perché lo dico anche un po' con sorpresa. Mi risulta che dentro sia in piedi una lotta, non voglio chiamarla guerra, ma una lotta interna piuttosto serrata e c'è un fronte dentro la Juve, che sarebbe uscito allo scoperto contro Giuntoli".

Retroscena su Giuntoli

Luca Momblano ha poi spiegato quali sarebbero le ragioni di questi presunti dissapori interni alla dirigenza bianconera: "All'interno c'è l'ultimo tentativo argomentato da parte di un fronte trasversale non nelle figure più potenti di questa Juve in questo momento, però, in figure che hanno una loro storia che sono uscite allo scoperto e c'è un fronte anti-Giuntoli dentro la Juventus che - venuto a conoscenza dell'accordo siglato ma non perfezionato - sta facendo presente in maniera chiara e netta la contrarietà alla scelta".

La Juventus deve pensare al futuro

Nelle prossime settimane comunque si capirà qualcosa in più sul futuro della Juventus, dal momento che la società dovrà pianificare la stagione 2023/2024.

Di pari passo con le questioni di campo di andrà avanti anche con le situazioni extracalcistiche, visto che poco fa è arrivato alla Juventus il deferimento per la manovra stipendi.