Nicolò Fagioli, centrocampista della Juventus, ha subito un grave infortunio durante la partita contro il Siviglia nella semifinale di ritorno di Europa League. Confermando le sensazioni negative dei sanitari emerse immediatamente dopo l'incidente (che lo ha costretto a uscire dal campo in barella fra le lacrime), gli esami fatti questo venerdì 19 maggio hanno rilevato una frattura della clavicola destra dopo lo scontro di gioco con l'avversario Gudelj.

Questo sabato 20 maggio il giovane centrocampista si sottoporrà a un intervento chirurgico per ridurre la frattura, per poi iniziare l'iter riabilitativo volto alla ripresa dell'attività, che evidentemente avverrà nel corso della preparazione estiva per la prossima stagione.

Una stagione bruscamente interrotta per Fagioli

La notizia rappresenta un duro colpo per Nicolò Fagioli, che si vede quindi costretto a chiudere in anticipo la sua prima stagione in Serie A.

Inizialmente considerato una riserva, il centrocampista classe 2001, nel corso dei mesi, ha dimostrato di meritare un posto da titolare nella squadra bianconera, scalando gradualmente le gerarchie sotto la guida dell'allenatore Massimiliano Allegri.

Il momento decisivo per la sua "esplosione" è arrivato durante la partita contro il Lecce del 29 ottobre, quando Fagioli segnò il gol decisivo della vittoria per 1-0 al Via del Mare, guadagnandosi così in modo definitivo la fiducia dell'allenatore bianconero. Da quel giorno il giocatore è stato infatti impiegato con sempre maggiore frequenza, arrivando a mettere insieme un totale di 26 presenze (e tre reti) in Serie A, a cui vanno aggiunte otto gare nelle competizioni europee e tre match in Coppa Italia.

La Juventus sarà senza Fagioli nelle ultime tre partite di campionato

Tuttavia, questa frattura della clavicola mette prematuramente fine alla sua stagione agonistica, privando la Juventus della sua presenza nelle ultime tre partite di questo campionato contro Empoli, Milan e Udinese. Un'assenza che costringerà quindi mister Allegri ad affidarsi ad altri centrocampisti negli ultimi 270 minuti di questo campionato.

Intanto queste ore lo stesso Nicolò Fagioli ha condiviso una foto sul suo profilo Instagram, con il messaggio: "Non vedo l’ora di tornare presto in campo". Il post è stato commentato da tantissimi follower e tifosi, ma anche da parte di alcuni suoi compagni di squadra.