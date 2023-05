Una gara attesa, una sfida che ha concesso poco allo spettacolo e tanto all'agonismo. Va al Foggia la gara d'andata del secondo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C contro il Crotone. Un match deciso nella ripresa da una rete siglata da Diego Peralta. Allo Zaccheria fanno festa i tifosi di casa che iniziano a sognare il passaggio del turno contro un Crotone apparso poco incisivo e senza idee.

Foggia, basta Peralta

Con i tiri rivolti verso lo specchio delle due porte che possono essere contati sulle dita di una mano, è il Foggia a capitalizzare la sfida con una rete, l'unica nello specchio della porta di Paolo Branduani, che porta al 65' la firma di Peralta.

I rossoneri riescono così a ribaltare lo status di "testa di serie" degli 'squali' e nella gara di ritorno di mercoledì 31 maggio all'Ezio Scida potranno contare su due risultati su tre per passare al turno successivo. Da segnalare, durante la gara, gli infortuni di Giacomo Beretta e Bjarki Steinn Bjarkason.

Crotone, tutto per tutto allo Scida

Nella gara di ritorno, il Crotone non avrà scelta servirà vincere [VIDEO]. Un risultato alla portata degli 'squali' ma con le difficoltà del caso che potrebbero scaturire dalla pressione di dover mettere in atto una gara perfetta. Il Foggia non potrà contare sulla presenza di Leo, diffidato e ammonito, costretto a saltare la gara per squalifica. Sicuri assenti anche gli infortunati Alessandro Garattoni e Roberto Ogunseye.

Tra le fila degli 'squali' si dovrà capire l'eventuale entità del problema muscolare subito da Cosimo Chiricò e la disponibilità del centrocampista Andrea D'Errico, out nella gara dello "Zaccheria". Saranno nove i diffidati tra le fila del Foggia, due per il Crotone a seguito delle ammonizioni subite da Vasile Mogos e Augustus Kargbo.

Crotone, gara playoff con vista sul centenario

Nella sfida di mercoledì contro il Foggia in palio non ci sarà solamente il passaggio del turno dei playoff ma anche l'occasione utile per celebrare i cento anni del calcio crotonese. Dal 1923 al 2023, il Crotone e i suoi tifosi, in occasione degli spareggi, hanno deciso di rimandare eventuali celebrazioni per questo importante traguardo.

Da capire se verrà proposta una coreografia apposita dalla Curva Sud, cuore del tifo crotonese. Sono attese, inoltre, delle novità sulla vendita dei biglietti, con l'ipotesi di prezzi ridotti per favorire l'afflusso di un gran numero di tifosi allo stadio. Le modalità e i costi dovrebbero essere noti nelle prossime ore da parte della società calabrese. Anche nella gara di ritorno è previsto un massiccio numero di tifosi del Foggia che hanno iniziato a pianificare la trasferta in terra di Calabria.