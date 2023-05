La dirigenza dell'Inter starebbe lavorando a un nuovo colpo per la difesa della prossima stagione: il nuovo nome di queste ore sarebbe quello di Andreas Christensen, difensore del Barcellona. Il club nerazzurro starebbe valutando una possibile offerta di circa 50 milioni di euro per convincere i blaugrana a cedere il danese in estate.

L'idea dell'Inter per la difesa del futuro: Andreas Christensen

Il difensore danese ventisettenne è arrivato in Catalogna nello scorso mercato estivo a parametro zero dal Chelsea; in questa stagione il difensore ha partecipato al successo in campionato del Barcellona disputando 21 partite condite da una rete e da un assist.

Le sue prestazioni avrebbero convinto l'Inter a fare un ragionamento su un'eventuale offerta per il difensore nella prossima estate.

La dirigenza nerazzurra infatti dovrà fare i conti con la separazione forzata a parametro zero da Milan Skriniar, che vestirà la maglia del Paris Saint Germain dopo la scadenza di contratto con l'Inter, che avverrà il 30 giugno; per sostituirlo i nerazzurri starebbero pensando proprio a Andreas Christensen. Per convincere il Barcellona a cedere il difensore danese, Giuseppe Marotta e Piero Ausilio starebbero valutando un'eventuale offerta di circa 50 milioni di euro.

La situazione della difesa nerazzurra per la prossima stagione

Nella prossima estate la dirigenza dell'Inter dovrà valutare la situazione contrattuale di Danilo D'Ambrosio, che andrà in scadenza a giugno; probabilmente l'avventura del difensore italiano terminerà e lascerà i nerazzurri a parametro zero.

Più ottimistica la situazione relativa al rinnovo contrattuale di Alessandro Bastoni; il difensore italiano andrebbe in scadenza nel giugno 2024 e la dirigenza vorrebbe chiudere quanto prima il discorso del rinnovo per evitare altri casi simili a quello di Milan Skriniar.

Parallelamente Giuseppe Marotta starebbe lavorando con il direttore sportivo della Lazio Igli Tare per il rinnovo del prestito di Francesco Acerbi; il difensore potrebbe persino essere riscattato dai nerazzurri nella prossima estate per una cifra vicina ai 4 milioni di euro.

Negli scorsi mesi è intanto arrivato il rinnovo contrattuale di Matteo Darmian, grande protagonista in questa stagione soprattutto in Champions League, mentre sembrerebbe ancora lontano il rinnovo di Stefan De Vrij, che potrebbe lasciare i nerazzurri a parametro zero nella prossima finestra di mercato.