Allenamenti ripresi nella giornata del 3 dicembre in casa Crotone. La squadra rossoblù, dopo il pareggio esterno dello "Zaccheria" di Foggia, sarà impegnata nel turno della 18esima giornata all'Ezio Scida contro la Casertana. Il match, in programma domenica 8 dicembre alle ore 15:00, potrebbe vedere in campo dal primo minuto il difensore Nicolò Armini. Il calciatore ex Potenza, arrivato in estate, sembra essere in crescita, tanto da aver convinto anche il tecnico Emilio Longo che lo ha schierato con continuità nel recente periodo. Ad analizzare le sue prestazioni è stato, nella giornata del 4 dicembre, lo stesso difensore rossoblù.

Crotone con un Armini in più

Nicolò Armini dopo qualche settimana di adattamento, sembra essere diventato un elemento importante nella rosa del Crotone di Emilio Longo. "Noi lavoriamo giorno dopo giorno per raggiungere i nostri obiettivi - ha dichiarato Nicolò Armini -, non eravamo scarsi prima e non siamo fenomeni adesso. Continueremo ad allenarci basandoci sulla cultura del lavoro proposta dal mister. Le mie presenze? C'è stato un periodo nel quale il tecnico ha preferito altri calciatori, anche per prestazioni scadenti, ma era giusto così".

Un difensore per il modulo di Emilio Longo

Nel 4-2-3-1 del tecnico Emilio Longo, il difensore Nicolò Armini è stato collocato come centrale, più che altro in sostituzione di Davide Di Pasquale.

"Io sono un ragazzo che si mette sembra al servizio della squadra, dello staff tecnico e del mister", ha rilanciato il difensore. "Provo a fare quello che mi chiede il tecnico e cerco sempre di farlo nel migliore dei modi. La gara contro la Casertana? Hanno ottimi calciatori in rosa e penso che abbiano raccolto meno di quanto meritavano sul campo.

Giocano bene, sarà una gara ostica e dovremo farci trovare pronti".

Un Crotone in grande forma

I rossoblù arriveranno alla sfida della 18esima giornata forti di 9 risultati utili consecutivi, frutto di 5 vittorie e 4 pareggi. "Non dovremo sottovalutare la Casertana - ha concluso Nicolò Armini -, dopo la gara di Monopoli, il Direttore Generale Raffaele Vrenna ci ha raccontato la storia di questa squadra e ci ha fatto un gran bel discorso.

Da quella partita è arrivata la svolta della stagione. Sul rendimento difensivo delle ultime giornate penso che trovare maggiore equilibrio ci abbia facilitato a lavorare come reparto difensivo. Sviluppiamo in genere un gioco molto propositivo che ci portava a volte ad essere poco equilibrati".