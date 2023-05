La dirigenza del Liverpool starebbe pensando ad un investimento per la prossima sessione di mercato e il nome nuovo sarebbe quello di Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter; per convincere i nerazzurri a cedere il centrocampista italiano il club inglese starebbe pensando a un'offerta di circa 100 milioni di euro.

L'idea del Liverpool a centrocampo: Nicolò Barella

La stagione del Liverpool non è stata all'altezza di quanto richiesto dalla dirigenza del club inglese, soprattutto per via della mancata qualificazione dalla prossima Champions League, situazione che inevitabilmente peserà anche sul bilancio economici del club.

Per la prossima estate la dirigenza dei 'Reds' starebbe comunque pensando a un'offerta di circa 100 milioni di euro per provare a strappare ai nerazzurri il si per un trasferimento di Niccolò Barella in Premier League.

Il centrocampista è diventato un punto di riferimento del gioco di Simone Inzaghi, sia in Italia che in Champions League, dove con le sue prestazioni ha trascinato il club in finale.

Su di lui ci sarebbe il pressing di diversi top club della Premier League, ma il Liverpool vorrebbe provare l'affondo con un'offerta importante, in modo da anticipare la concorrenza, anche se la dirigenza dell'Inter non sembrerebbe intenzionata a volersi privare del centrocampista italiano.

La situazione per il centrocampo dell'Inter del futuro

Oltre all'interesse del Liverpool per Nicolò Barella, la dirigenza dell'Inter dovrà fare i conti nella prossima sessione di mercato estiva con dei possibili assalti a Marcelo Brozovic; sul centrocampista croato ci sarebbe il forte interesse del Barcellona che lo vorrebbe come sostituto futuro di Sergio Busquets.

Anche in questo caso i nerazzurri non sembrerebbero disposti ad accettare eventuali proposte, considerando il centrocampista uno dei pilastri dell'Inter di oggi e di domani.

Il giocatore che a centrocampo potrebbe lasciare i nerazzurri sembrerebbe essere Denzel Dumfries; sull'esterno olandese ci sarebbe il pressing del Chelsea, che vorrebbe portare il giocatore in Premier League nella prossima stagione con un'offerta possibile di circa 40 milioni di euro.

Anche l'Aston Villa sembrerebbe essere interessata al centrocampista laterale nerazzurro, ma in questo caso l'offerta arriverebbe solamente a 30 milioni di euro, considerati una cifra insufficiente per far gola alla dirigenza dell'Inter.

Al posto dell'olandese, sulla fascia destra Giuseppe Marotta starebbe pensando a Tajon Buchanan del Club Brugge.