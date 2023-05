La Juventus riprende il cammino in Europa. Dopo la grande vittoria in campionato contro l'Atalanta, la formazione di Massimiliano Allegri scende in campo nella semifinale d'andata di Europa League. Giovedì 11 maggio alle ore 21:00, all'Allianz i bianconeri ospitano il Siviglia che nel turno precedente ha eliminato il Manchester United.

Juve, tandem Vlahovic-Di Maria dal primo minuto

Per quanto concerne la possibile formazione, il tecnico Massimiliano Allegri è pronto a confermare il suo 3-5-2 e lanciare il miglior undici possibile per mettere in salita il discorso qualificazione.

Il tandem offensivo dovrebbe esser quindi composto da Angel Di Maria e Dusan Vlahovic che sta vivendo un buon momento di forma, come dimostrano le due reti consecutive in campionato contro Lecce ed Atalanta. Chiesa e Milik dovrebbero quindi partire dalla panchina ed essere due armi importanti a partita in corso.

A centrocampo, ballottaggio Fagioli-Miretti per affiancare Locatelli e Rabiot sicuri del posto da titolare. Sulle corsie esterne, torna Kostic dal primo minuto dopo la panchina di Bergamo, con Cuadrado sul versante opposto.

In difesa, possibile conferma per il terzetto tutto brasiliano composto da Danilo, Bremer ed Alex Sandro, in vantaggio nel ballottaggio con Bonucci e Gatti. In porta, confermatissimo Szczesny.

Siviglia, 4-2-3-1 per Mendilibar: spazio a Rakitic

Dopo una prima parte di campionato molto complicata, il Siviglia si è ritrovato e ha conquistato la semifinale d'Europa League eliminando il Manchester United. La formazione spagnola ha conquistato per sei volte questo trofeo e resta un'avversaria difficile da affrontare.

Per quanto concerne il possibile undici, il tecnico Mendilibar è pronto a confermare il 4-2-3-1 delle ultime uscite ma deve fare i conti con qualche possibile defezione.

Infatti, per la sfida dell'Allianz sarebbero in dubbio l'ex Milan Suso, Fernando e Lamela non al top della condizione. Gli ultimi due dovrebbero però riuscire a recuperare ed essere a disposizione.

Il tecnico della formazione andalusa punta tutto sull'esperienza e sulla qualità del capitano Ivan Rakitic che insieme ad Ocampos e Lamela dovrebbe completare il trio di mezze punte alle spalle di El-Nesyri.

A centrocampo, con l'eventuale recupero di Fernando spazio a Gudelj, mentre il quartetto difensivo dovrebbe esser composto da Jesus Navas, Bade, Marcano ed Acuna, campione del Mondo con l'Argentina. In porta, confermatissimo Bounou.

Probabili formazioni

Di seguito le probabili formazioni di Juventus-Siviglia:

Juventus: Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic.

Siviglia: Bounou; Jesus Navas, Bade, Marcano, Acuna; Gudelj, Fernando; Lamela, Rakitic, Ocampos; El-Nesyri.