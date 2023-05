Giovedì 11 maggio alle ore 21 si giocherà Juventus-Siviglia, match valido per l'andata della semifinale di Europa League 2022/23. Durante i quarti di finale della competizione europea, la Vecchia Signora ha avuto la meglio contro lo Sporting Lisbona di Amorim grazie al risultato complessivo di 2-1, mentre i Rojiblancos hanno battuto il Manchester United di ten Hag per 5-2 nel doppio incontro. Il ritorno della semifinale tra Siviglia e Juventus verrà disputato allo stadio Ramón Sánchez-Pizjuán giovedì 18 maggio alle ore 21.

Statistiche: Juventus e Siviglia si sono affrontate sinora in quattro occasioni, tutte nella fase a gironi di Champions League, con i bianconeri che hanno fatto bottino pieno in due occasioni contro una vittoria degli avversari.

Un match è invece terminato a reti bianche.

Ed ora la Semifinale contro il Siviglia ⚪️⚫️ Vogliamo uno Stadium bianconero!



Biglietti disponibili per gli abbonati! ⤵️🎟 — JuventusFC (@juventusfc) April 20, 2023

Juventus, Di Maria trequartista

Max Allegri e la sua Juventus, dopo la rinfrancante vittoria in trasferta per 2-0 contro l'Atalanta in campionato, saranno chiamati a sfidare il Siviglia in Europa League, squadra che ha vinto ben cinque volte la competizione. Per indirizzare il doppio match con la compagine spagnola nel verso giusto, l'allenatore ex Milan potrebbe schierare il 3-5-1-1, con Szczesny come estremo difensore. La difesa dei bianconeri sarà presumibilmente affidata a Danilo, Bremer e Alex Sandro che dovrebbe rimanere in squadra nonostante il contratto in scadenza.

Cerniera di centrocampo che dovrebbe vantare come probabili titolari Locatelli, Rabiot e Fagioli a far da filtro in mezzo, con Kostic e Cuadrado che agiranno come ali rispettivamente a sinistra e destra del terreno di gioco. La trequarti campo, infine, avrà buone chance di essere affidata dal primo minuto a Di Maria, il vertice offensivo sarà Vlahovic.

Non è comunque da escludere una maglia da titolare per Chiesa, partito dalla panchina contro Lecce e Atalanta.

Siviglia, Fernando e Gudelj in mediana

Mister Mendilibar e il suo Siviglia dovranno scontrarsi con la Juventus senza poter contare sugli infortunati Gil e Suso, usciti malconci dalla gara casalinga di Liga contro l'Espanyol.

Per insediare i bianconeri, il tecnico potrebbe scegliere il 4-2-3-1, con Bono a difesa dei pali. Pacchetto arretrato della squadra spagnola che sarà, con ogni probabilità, formato inizialmente da Montiel e Acuna come terzini, mentre al centro del reparto ci saranno Bade e Marcano. Mediana affidata probabilmente a Fernando e Gudelj, i trequarti titolari dovrebbero essere Rakitic, Lamela e Ocampos che agiranno a supporto dell'unica punta En Nesyri.

Le probabili formazioni di Juventus-Siviglia:

Juventus (3-5-1-1): Szczesny, Danilo, Bremer, Alex Sandro, Cuadrado, Fagioli, Locateli, Rabiot, Kostic, Di Maria, Vlahovic. Allenatore: Allegri.

Siviglia (4-2-3-1): Bono, Montiel, Bade, Marcano, Acuna, Gudelj, Fernando, Rakitic, Ocampos, Lamela, En Nesyri. Allenatore: Mendilibar.