La dirigenza dell'Inter starebbe lavorando su un nuovo colpo per la fascia destra della prossima stagione: il nome nuovo emerso in queste ore di Calciomercato sarebbe quello di Michael Murillo, terzino destro dell'Anderlecht.

L'idea per la fascia destra dell'Inter: Michael Murillo

L'esterno destro dell'Anderlecht, classe 1996, è abituato a giocare sia nella difesa a tre sia come terzino destro a tutta fascia nel quintetto di centrocampo nel 3-5-2 che tanto piace all'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi.

Per questo motivo il giocatore panamense, attualmente di proprietà dell'Anderlecht, potrebbe interessare ai nerazzurri, che starebbero valutando una possibile offerta per la prossima estate.

Il club belga sembrerebbe disposto ad ascoltare offerte sul giocatore, che ha comunque un contratto con l'Anderlecht valido fino al giugno 2025; la sua valutazione si aggirerebbe intorno ai 3-5 milioni di euro.

La situazione della fascia destra dell'Inter

Nella prossima estate la dirigenza nerazzurra dovrà fare i conti con l'esigenza di una cessione eccellente, sia per appianare il bilancio societario sia per acquisire la liquidità necessaria ad operare sul mercato in entrata per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Simone Inzaghi.

Il giocatore che sembrerebbe essere stato inserito tra i cedibili sarebbe il laterale destro Denzel Dumfries; le sue ottime prestazioni soprattutto in Champions League avrebbero infatti attirato l'interesse di diversi top club a livello europeo.

Sul giocatore ci sarebbe in prima linea il Chelsea, che sarebbe disposto ad investire circa 40 milioni di euro per provare a convincere i nerazzurri a cedere l'esterno olandese nella prossima estate; anche l'Aston Villa sarebbe interessato al giocatore, ma l'offerta del club inglese in questo caso sarebbe intorno ai 30 milioni di euro.

Dumfries piacerebbe molto anche nel campionato spagnolo, con il Barcellona che sembrerebbe voler fare un pensiero sul laterale nerazzurro per rinforzare la squadra al fine di ritornare competitivi nelle prossime coppe internazionali dopo il magro bottino dell'attuale stagione a livello europeo.

Al posto di Denzel Dumfries, Giuseppe Marotta e Piero Ausilio starebbero pensando in prima battuta al laterale destro del Club Brugges Tajon Buchanan, i cui contatti con gli agenti sarebbero già in fase avanzata, con la trattativa che potrebbe concludersi nella prossima finestra di mercato estiva con il passaggio in nerazzurro dell'esterno canadese.

Un altro obiettivo di mercato per l'Inter potrebbe essere Wilfried Singo, laterale del Torino, anche se la sua valutazione sarebbe considerata eccessiva dalla dirigenza nerazzurra.