Gli ultimi trofei nella bacheca della Juventus li ha collocati Andrea Pirlo, che nel suo unico anno in bianconero ha vinto Supercoppa Italiana e Coppa Italia.

Attualmente il tecnico bresciano è al Karagumruk, società che gioca nel campionato turco e che dopo un inizio non ideale è riuscito a risalire la classifica. Attualmente è nona in classifica in una posizione tranquilla rispetto ad inizio stagione.

Nella compagine turca milita anche Emiliano Viviano, in squadra dal 2020. Intervistato da Calciomercato.it il portiere toscano ha sottolineato come Pirlo sia cresciuto molto e sia pronto a ritornare nel campionato italiano.

Il portiere Viviano ha parlato del suo tecnico al Karagumruk Pirlo

'E' pronto per ritornare in Serie A. Alla Juventus ha finito con due competizioni vinte, facendo un buon gioco. Dovevano dargli continuità'. Queste le dichiarazioni di Emiliano Viviano in riferimento ad Andrea Pirlo, allenatore del Karagumruk. Secondo il portiere ex Sampdoria, l'allenatore bresciano ha accumulato un'esperienza importante e sarebbe pronto a tornare in Italia.

Viviano ha poi parlato anche della lotta Champions League che riguarda diverse squadre, ovvero Lazio, Juventus, Inter, Milan, Atalanta e Roma: 'L’Atalanta può arrivare in Champions League, Gasperini finisce sempre bene. Se continuano con queste prestazioni, rischiano Milan e Juventus'.

Emiliano Viviano ha parlato anche della panchina della Juventus

Il portiere ha voluto dire la sua anche sulla situazione panchina della Juventus, con le tante indiscrezioni di mercato che parlano anche di un possibile addio di Massimiliano Allegri a giugno: 'Alla Juventus cambierei allenatore anche se tutte le colpe non sono di Allegri'.

Come spiegato dal portiere pesano le vicende giudiziarie sulle prestazioni dei giocatori ma anche i tanti infortuni che hanno riguardato giocatori importanti. Secondo Viviano però la Juventus deve migliorare nel gioco anche perché tutti gli infortunati sono adesso a disposizione. Elogi a Massimiliano Allegri per quanto riguarda invece il suo modo di comunicare.

Sul futuro professionale dello stesso Massimiliano Allegri che pare non vorrebbe in bianconero come ds Cristiano Giuntoli arrivano al momento diverse indiscrezioni: da una parte c'è il direttore tecnico della Juventus Francesco Calvo che gli ha confermato la fiducia, dall'altra diversi giornali sportivi che parlano di una sua possibile sostituzione con Roberto De Zerbi e Igor Tudor in pole per rimpiazzarlo.