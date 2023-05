Il Milan si prepara ad affrontare una settimana cruciale per il suo futuro in campionato e in Europa. Con la Lazio seconda in classifica che arriva domani a San Siro e l'Inter in semifinale di Champions League i rossoneri si giocheranno due incontri fondamentali con la necessità di vincere a tutti i costi.

In fase di presentazione del match contro gli uomini di Maurizio Sarri, lo stesso allenatore Stefano Pioli è stato chiaro: 'E' l'ultima chiamata per ottenere un posto in Champions League'.

La situazione attuale del Milan

Dopo il pareggio in casa contro la Cremonese, il Milan è scivolato al sesto posto allontanandosi ancora di più dalla zona Champions.

La Lazio seconda che arriverà domani a San Siro rappresenta allora un fondamentale banco di prova: anche il tecnico Stefano Pioli si è detto consapevole dell'importanza del match annunciando il rientro di calciatori importanti per il gioco della squadra.

Rafael Leao, Theo Hernandez e Olivier Giroud dovrebbero infatti tornare dal primo minuto, d'altro canto Ante Rebic e Divock Origi insieme a De Ketelaere non hanno mai risposto presente quando chiamati in causa. Il Milan ha un bisogno disperato di fare punti per cercare di arginare almeno in parte l'emorragia innescata dai mancati successi casalinghi contro Salernitana, Empoli e appunto Cremonese. Oltre ai 3 citati, a centrocampo dovrebbero rientrare Bennacer e Tonali, dietro sicuro del posto Tomori in coppia probabilmente con Kjaer.

In fascia a destra Calabria, davanti oltre a Leao e Giroud dovrebbe vedersi Diaz, il modulo di riferimento dovrebbe dunque essere il classico 4231.

La sfida all'Inter, i nerazzurri sono tornati in forma

Archiviata la gara con la Lazio, i rossoneri saranno chiamati ad alzare a tutto volume la sigla della Champions League dato che in settimana entrante è in programma il derby d'andata contro i cugini dell'Inter.

Rispetto a qualche settimana fa, quando era il Milan ad apparire più in palla forte anche del passaggio del turno ai danni del Napoli, oggi le cose sembrano cambiate: l'Inter ha vinto tre gare consecutive in Serie A contro Empoli, Lazio ed Hellas Verona tornando tra l'altro a segnare molto (3 gol contro le prime due e addirittura 6 nell'ultimo turno al Bentegodi) dopo il lungo periodo di magra che aveva condotto a 4 sconfitte ed un pareggio nelle precedenti gare.

Ad essersi ripresi soprattutto gli attaccanti, con Lautaro Martinez, Lukaku e Dzeko tornati ad andare in rete. Il Milan dovrà dunque dare tutto se stesso per avere la meglio degli uomini di Inzaghi. Il campo come sempre darà tutte le risposte.