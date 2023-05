L'Inter programma la stagione del futuro. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato riprese da calciomercatoweb.it, il Liverpool avrebbe messo nel mirino le prestazioni di Hakan Calhanoglu e potrebbe proporre circa 40 milioni di euro al termine della stagione.

Pericolo estero anche per Alessandro Bastoni che sarebbe finito nei radar del Paris Saint Germain, disposto a formare una coppia difensiva che ha fatto le fortune del club nerazzurro.

Il nuovo attaccante potrebbe arrivare sempre dal Chelsea

Per quanto riguarda le operazioni in entrata, potrebbe essere fatto un tentativo dai dirigenti meneghini per Pierre Aubameyang del Chelsea.

Il centravanti sarebbe in uscita da Londra e potrebbe rescindere il suo contratto visto che non ha mai trovato la giusta continuità. Profilo interessante il suo perché potrebbe giocare sia da prima che da seconda punta. L’ex Borussia avrebbe soltanto l'ostacolo dell'ingaggio, troppo oneroso per i parametri dell'Inter.

Romelu Lukaku invece è in prestito secco dal Chelsea e vorrebbe rimanere alla Pinetina. La società starebbe valutando le possibilità di un rinnovo in quanto il calciatore è stato fermo per infortunio durante tutta la prima parte di stagione. Secondo le ultime indiscrezioni, però, se sulla panchina dei Blues dovesse sedersi Mauricio Pochettino, potrebbero aprirsi scenari importanti sul ritorno del belga.

L’attaccante sarebbe infatti molto stimato dall’ex Tottenham che avrebbe in mente di introdurlo nuovamente nel progetto tecnico.

La società nerazzurra sarebbe poi molto attenta a quello che potrebbe essere il futuro di Gianluca Scamacca. Il calciatore non ha soddisfatto le aspettative nella sua esperienza al West Ham a sua volta interessato sempre a Calhanoglu, ecco che l'ex Sassuolo potrebbe anche cambiare squadra nella prossima estate.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, Scamacca potrebbe essere nuovamente trattato dai nerazzurri dopo la trattativa dei mesi precedenti. L'operazione potrebbe prevedere un prestito con diritto di riscatto. La sua valutazione sarebbe di circa 30 milioni di euro.

Le strategie per il reparto difensivo

L’Inter oltre a Openda del Lens sarebbe interessata anche alle prestazioni del difensore Danso.

Il giovane centrale del club francese avrebbe una valutazione di circa 16 milioni di euro e potrebbe essere una seria opportunità visto che Stefan De Vrij e Milan Skriniar non hanno rinnovato i rispettivi contratti in scadenza.

I nerazzurri in alternativa continuano a monitorare i profili di Rodrigo Becao dell'Udinese e Merih Demiral dell'Atalanta.