Nella trasmissione 'Si Gonfia la Rete', Raffaele Auriemma ha recentemente condiviso alcune dichiarazioni sul futuro sportivo della Juventus. Secondo il noto giornalista sportivo, la scelta di Manna come direttore sportivo è un atto conservativo in vista dell'arrivo di Giuntoli. Inoltre, Auriemma sostiene che l'allenatore Massimiliano Allegri vivrà un altro anno sulla panchina bianconera, ma sarà poi sostituito.

Il giornalista Auriemma ha parlato della possibile sostituzione di Allegri con Spalletti nel 2024-2025

Il giornalista sportivo Raffaele Auriemma durante la trasmissione Si Gonfia la Rete ha dichiarato: 'La Juve ha scelto Manna come fatto conservativo di un posto dove andrà Giuntoli.

Ci sarà un altro anno di Allegri, poi il tecnico sarà allontanato. Il destino è questo, lasceranno cuocere Allegri nel suo brodo in questa stagione di transizione. Poi per l’anno prossimo la mia sensazione è che si ricomporrà la coppa Giuntoli-Spalletti in quel di Torino'.

Parole che confermerebbero quindi Allegri almeno per un'altra stagione a Torino nonostante alcune indiscrezioni di mercato di diversi giornali sportivi che non danno per certa la permanenza del tecnico soprattutto con l'approdo di Cristiano Giuntoli nel ruolo di responsabile dell'area sportiva della società bianconera. Intanto però lo staff tecnico di Massimiliano Allegri sarà integrato da un nuovo assistente dell'allenatore dopo la scelta di Paolo Bianco di lasciare la società bianconera per fare un'esperienza professionale da primo allenatore del Modena in Serie B.

L'ex centrocampista Magnanelli farà parte dello staff tecnico di Massimiliano Allegri

La Juventus ha fatto un'importante inserimento al suo staff tecnico, acquisendo l'ex capitano del Sassuolo, Francesco Magnanelli. Dopo aver trascorso 17 anni al servizio del Sassuolo e accumulato ben 520 presenze, Magnanelli ha accettato l'offerta della Juventus e farà parte dei collaboratori di Massimiliano Allegri.

L'ex centrocampista ha deciso di abbracciare questa nuova sfida, dopo aver appeso gli scarpini al chiodo al termine della stagione 2021/2022 e aver ricevuto l'onore di ritirare la maglia numero 4 dal Sassuolo. La sua esperienza e la sua conoscenza del calcio saranno ora messe al servizio del club torinese.

Magnanelli ha già avuto l'opportunità di lavorare con Allegri in passato, durante la stagione 2007/2008, quando il tecnico toscano era alla guida del Sassuolo in Serie C.

Ora, dopo oltre un decennio, avranno la possibilità di collaborare nuovamente nella società bianconera.

A Torino, l'ex centrocampista Magnanelli ricoprirà il ruolo di collaboratore tattico di Allegri apportando la sua esperienza e le sue conoscenze per contribuire al successo della squadra. Prenderà il posto di Paolo Bianco, che ha assunto l'incarico di allenatore del Modena.