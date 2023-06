Dopo il centrocampista Sandro Tonali, il Newcastle sembra desideroso di continuare a fare acquisti in Serie A. La società inglese, fresca della qualificazione alla prossima Champions League, avrebbe puntato anche su Federico Chiesa della Juventus, il quale piacerebbe anche all'Aston Villa, sebbene l'esterno offensivo italiano non sia completamente convinto di quest'ultima destinazione. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus sarebbe pronta a valutare offerte per il giocatore da circa 60 milioni di euro.

Chiesa vorrebbe un incremento dell'ingaggio per rinnovare

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Federico Chiesa piace a Newcastle e Aston Villa, le quali potrebbero investire circa 60 milioni di euro. Una somma che sarebbe gradita dalla società bianconera anche in considerazione che il giocatore ha un contratto in scadenza a giugno 2025. La sua valutazione di mercato è più bassa rispetto a due anni fa (prima dell’infortunio), quando erano circolate ipotesi di offerta fino a 100 milioni.

Peraltro - secondo alcune indiscrezioni dei giorni scorsi - l'entourage del giocatore avrebbe chiesto un incremento dell'ingaggio a 8 milioni di euro a stagione per rinnovare il contratto in scadenza fra due anni, ma la società bianconera difficilmente accetterebbe una richiesta del genere: attualmente Chiesa guadagna circa 5 milioni di euro a stagione e in questo 2023 non ha ancora reso all'altezza delle aspettative dopo il rientro dall'infortunio dello scorso anno.

Il punto sul resto del mercato della Juventus

La Juventus potrebbe fare diverse trattative di mercato nel Calciomercato estivo fra acquisti e cessioni. E a proposito di partenze non è da scartare la possibilità che lasci la società bianconera un giocatore importante. La mancata qualificazione alla prossima Champions League d'altronde impedirà ai bianconeri di beneficiare dei premi UEFA e, quindi, per ragioni di bilancio, potrebbe essere necessario fare una cessione pesante.

I media riportano come possibili cessioni importanti dei bianconeri Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, essendo i profili che potrebbero garantire un maggior introito economico, ma non è detto che siano loro a partire. Infatti, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello sport, in realtà, nessun giocatore è considerato incedibile per i bianconeri e non è da escludere che il giocatore a lasciare Torino possa essere ad esempio Gleison Bremer, su cui ci sarebbero diverse società inglesi.