L'agente sportivo Massimo Brambati, ospite a Maracanà programma radiofonico su Tmw Radio, ha parlato della situazione della Juventus dicendo la sua anche sulla panchina bianconera e quindi sul futuro professionale di Massimiliano Allegri.

Brambati ha parlato anche del possibile arrivo di Cristiano Giuntoli come direttore sportivo, sottolineando come il dirigente toscano del Napoli potrebbe portare anche il tecnico Luciano Spalletti.

Altro argomento dell'intervista alll'agente sportivo sono state le vicende giudiziarie e il modo in cui la Giustizia Sportiva sta gestendo i casi che riguardano la società bianconera.

L'agente sportivo Brambati ha parlato delle vicende giudiziarie che riguardano la Juve

Brambati ha esordito affermando: "Partiamo dalla questione extra-campo, che è una pagliacciata. La FIGC sta facendo fare una brutta figura con questa giustizia sportiva, sembra un'amministrazione dilettantesca senza criterio. Detto questo, se la Juventus vuole ripartire, deve fare un reset completo e investire. Ad esempio, cosa ci fa Andrea Agnelli in quel ruolo? Come può scegliere Giuseppe Marotta con quali criteri? Come può diventare il direttore generale della Juventus? Va messo nella posizione giusta, lui si occupava di marketing".

Massimo Brambati ha parlato dei possibili ingaggi di Giuntoli e di Spalletti da parte della Juventus

Riguardo al futuro della panchina bianconera Brambati ha affermato: "Qualche tempo fa, quando tutti davano per scontata la conferma di Spalletti al Napoli, ho detto di stare attenti. Se fossi Elkann, farei un reset completo, darei le redini della società alle persone giuste.

Sono sicuro che Giuntoli farebbe di tutto per portare con sé Spalletti. Dovresti ricostruire la gestione sportiva che ha portato il Napoli a vincere lo scudetto e dare a loro 2-3 anni per ricostruire. È meglio spendere tanto ora per ottenere guadagni in futuro. Ora devi pagare per gli errori commessi in passato, ma poi raccoglierai i frutti.

Se continui con questa ambiguità, perché tenersi un allenatore in cui tre quarti dello spogliatoio non credono e che non viene sostenuto nemmeno a livello ambientale?'.

I possibili nomi per il dopo Allegri: piace Tudor

Intanto, in caso di addio ad Allegri (che ha comunque altri due anni di contratto) ci sono diversi nomi di allenatori che vengono accostati dai media alla società bianconera, da Raffaele Palladino, protagonista di una stagione importante al Monza, fino a Igor Tudor, attualmente all'Olympique Marsiglia.