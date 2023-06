Il Crotone è in attesa di iniziare a operare sul mercato in vista del ritiro estivo. Nella mattinata di giovedì 29 giugno (alle ore 10:30) il Direttore Generale del club Raffaele Vrenna tornerà a parlare in occasione di una conferenza stampa. Tra i punti che probabilmente verranno affrontati ci dovrebbe essere il ruolo del nuovo Direttore Sportivo, Giuseppe Di Bari, ma anche delle indicazioni sul nome del nuovo allenatore che dovrebbe essere ancora Lamberto Zauli.

Crotone, Vrenna torna a parlare in pubblico

C'è attesa a Crotone per la prima conferenza stampa estiva del Direttore Generale del Crotone Raffaele Vrenna.

Dopo l'eliminazione inaspettata a maggio dai Playoff di Serie C in casa rossoblù le bocche sono rimaste cucite, se non per una conferenza stampa effettuata dal presidente Gianni Vrenna, legata al futuro del club.

Sul lato tecnico e sportivo per ora l'unica operazione è stata l'arrivo in società di Giuseppe Di Bari (ex Juve Stabia) nel ruolo di Direttore Sportivo.

Zauli verso la conferma

Con la fase di preparazione che dovrebbe svolgersi attorno alla metà del mese di luglio nella Sila crotonese, a breve il Crotone dovrà comunicare il nome del nuovo allenatore. Il tecnico che ha concluso la stagione Lamberto Zauli risulta ancora sotto contratto fino al 30 giugno e - dopo una serie di contatti con altri tecnici - lo staff dirigenziale rossoblù si sarebbe convinto nel concedergli una nuova chance.

Mancano gli ultimi dettagli prima di un annuncio ufficiale che sembra ormai prossimo.

La conferma di Lamberto Zauli porterà continuità tecnica, cosa che in casa rossoblù manca ormai da diverse stagioni, fatte di retrocessioni e di delusione sportive.

Crotone, le operazioni di mercato

Prima degli acquisti, il Crotone potrebbe effettuare diverse cessioni.

Nelle ultime ore l'esterno offensivo Eugenio D'Ursi sarebbe finito nella lista dei desideri dell'Avellino. Anche l'attaccante Cosimo Chiricò potrebbe andare via: per lui si sarebbe fatto avanti il Benevento.

Verso l'addio anche l'attaccante Augustus Kargbo, che potrebbe approdare alla Spal, squadra che lo aveva cercato con insistenza a gennaio.

In porta invece uno tra Paolo Branduani e Andrea Dini potrebbe salutare la Calabria: pare più probabile una separazione con l'ex Catanzaro.

A centrocampo potrebbe lasciare il centrocampista Jacopo Petriccione, che ha uno dei contratti più onerosi della rosa.