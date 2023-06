La dirigenza del Manchester United potrebbe offrire circa 100 milioni di sterline per convincere l'Inter a cedere il portiere Andrè Onana. L'offerta potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane e nel caso diventasse ufficiale difficilmente i nerazzurri riuscirebbero a rifiutare.

Lo United piomba su Onana: pronta un'offerta importante

Il club inglese avrebbe intenzione di rilanciarsi nella prossima stagione presentandosi con un super colpo di mercato e il primo della lista dei desideri del tecnico Ten Hag sarebbe Andrè Onana, portiere camerunese dell'Inter.

I nerazzurri sarebbero disposti a trattare per la cessione del proprio portiere, ma non vorrebbero in cambio contropartite tecniche, bensì solamente un pagamento cash.

Lo United per convincere i nerazzurri a lasciar partire il portiere camerunese starebbe valutando un'offerta monstre di circa 100 milioni di sterline, cifra per la quale probabilmente il club milanese non farebbe resistenza per una immediata cessione del portiere.

La situazione della difesa dell'Inter del futuro

Oltre a monitorare la situazione inerente la possibile partenza di Andrè Onana, la dirigenza dell'Inter dovrà trovare un sostituto per Samir Handanovic, che probabilmente non rinnoverà con i nerazzurri nella prossima stagione e lascerà Milano a parametro zero.

Per quanto riguarda la difesa, la società nerazzurra perderà nella prossima estate anche Milan Skriniar a parametro zero, che si accaserà al Paris Saint Germain con un contratto milionario.

Anche Danilo D'Ambrosio potrebbe non rinnovare il proprio contratto che andrà in scadenza nella prossima estate e probabilmente lascerà Milano a parametro zero.

La situazione più delicata per quanto riguarda la difesa nerazzurra sarebbe quella inerente il contratto di Alessandro Bastoni, che andrebbe in scadenza nel giugno 2024; la dirigenza starebbe premendo per un rinnovo, che se non dovesse arrivare potrebbe far metter il giocatore sul mercato nella prossima finestra estiva per evitare di perderlo a zero, come avvenuto per Milan Skriniar.

Nel frattempo si è risolta la situazione inerente Francesco Acerbi, che verrà riscattato dai nerazzurri con un versamento di circa 4 milioni di euro nelle casse della Lazio.

Più complessa è la situazione legata al rinnovo di Stefan De Vrij, che però secondo le ultime fonti provenienti da Appiano Gentile, potrebbe trovare un accordo con la società per un rinnovo nelle prossime settimane, con una proposta sul tavolo di un biennale a circa 6 milioni di euro a stagione di stipendio.