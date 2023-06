La dirigenza sportiva del Manchester City starebbe pensando di assecondare la richiesta del suo tecnico Pep Guardiola e provare un colpo importante per la difesa per la prossima stagione. Il nome richiesto sarebbe quello di Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, che con i nerazzurri ha un contratto fino al 2024. Per convincere il club milanese a cedere il giocatore italiano, il Manchester City starebbe riflettendo su una possibile offerta di circa 50 milioni di euro per la prossima estate.

L'idea del Manchester City per la difesa: Alessandro Bastoni dall'Inter

In questa stagione il difensore italiano classe 1999 ha trascinato i nerazzurri fino alla Finale di Champions League, con ben 3 assist in 12 partite della massima competizione per club europea; in Serie A invece Alessandro Bastoni ha disputato 29 partite fornendo in totale 2 assist ai compagni.

Le sue ottime prestazioni avrebbero attirato l'attenzione di diversi top club a livello internazionale, tanto che la dirigenza dell'Inter starebbe già lavorando con gli agenti del calciatore per un rinnovo del suo contratto che andrebbe in scadenza nel giugno del 2024.

Per evitare di perdere a parametro zero il difensore nella prossima stagione, Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, oltre alla situazione inerente al rinnovo contrattuale, starebbero valutando anche di ascoltare eventuali offerte per il calciatore, se queste dovessero soddisfare le richieste economiche del club.

A questo proposito il Manchester City, su indicazione dell'allenatore Pep Guardiola, avrebbe individuato proprio in Alessandro Bastoni un rinforzo importante per la prossima stagione: la dirigenza inglese starebbe valutando una possibile offerta di circa 50 milioni di euro per provare a convincere i nerazzurri a cedere il difensore italiano nella prossima estate.

La situazione della difesa dell'Inter per il futuro

Nella prossima estate la dirigenza dell'Inter dovrà fare i conti con la separazione forzata da Milan Skriniar, che lascerà i nerazzurri per scadenza contrattuale con direzione Paris Saint Germain.

Sempre in estate andrà in scadenza il contratto di Stefan De Vrij, anche se in questo caso la dirigenza sembrerebbe vicina ad un rinnovo per almeno una stagione.

Giuseppe Marotta e Piero Ausilio starebbero lavorando con gli emissari della Lazio per arrivare ad un rinnovo del prestito di Francesco Acerbi, autore di un'ottima stagione con i nerazzurri ed ormai fuori dai piani del tecnico biancoceleste Maurizio Sarri. La Lazio però preferirebbe un pagamento di circa 4 milioni di euro per il passaggio immediato a titolo definitivo del calciatore in nerazzurro come da accordi stipulati ad inizio prestito.