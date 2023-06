La dirigenza dell'Atletico Madrid starebbe pensando ad un colpo per l'attacco della prossima stagione da affidare al tecnico Diego Pablo Simeone ed il nome caldo di queste ore di calciomercato sarebbe quello di Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter; per convincere i nerazzurri a cedere il giocatore argentino, la dirigenza spagnola starebbe pensando di offrire in cambio il cartellino di Joao Felix e di Alvaro Morata.

L'idea di uno scambio Felix-Morata per arrivare a Lautaro: l'Atletico Madrid pensa al colpo

L'attaccante argentino dell'Inter in questa stagione ha trascinato i nerazzurri alla vittoria della Supercoppa Italiana, alla vittoria della Coppa Italia ed alla Finale di Champions League; le sue prestazioni importanti avrebbero attirato numerosi interessi in diversi top club in Europa ma in prima linea ci sarebbe l'Atletico Madrid, che starebbe valutando una possibile offerta per l'attaccante.

Il club spagnolo infatti starebbe riflettendo su un possibile scambio tra Joao Felix più Alvaro Morata per arrivare al cartellino di Lautaro Martinez; la proposta potrebbe interessare la dirigenza nerazzurra, ma secondo le ultime notizie da Appiano Gentile, non sarebbe ancora considerata sufficiente per mettere in discussione la permanenza del 'Toro' in nerazzurro.

Secondo fonti di calciomercato vicine ai nerazzurri, Lautaro Martinez potrebbe partire solamente per una cifra vicina ai 100 milioni di euro, versati in una unica soluzione cash, in modo da ottenere liquidità necessaria ad affrontare al meglio la prossima stagione.

La situazione dell'attacco dell'Inter per il futuro

Nella prossima estate la dirigenza sportiva dell'Inter dovrà fare i conti con la scadenza del prestito secco di Romelu Lukaku, che dunque da giugno tornerà nell'organico del Chelsea.

Secondo alcune fonti da Londra, il futuro allenatore dei 'Blues' Mauricio Pochettino, vorrebbe provare a convincere il calciatore a rimanere la prossima stagione nel Chelsea, trasformandolo nel perno del nuovo progetto tecnico della squadra.

L'attaccante vorrebbe rimanere invece a Milano, ma molto dipenderà dunque dalle decisioni del Chelsea, che dovrebbe aprire ad un altro prestito per permettere al giocatore di tornare in nerazzurro.

In estate andrà in scadenza anche il contratto di Edin Dzeko; il 'Cigno di Sarajevo' potrebbe rimanere in nerazzurro almeno per un'altra stagione, anche se ultimamente si starebbero facendo largo delle sirene arabe sul calciatore.

Sulla lista dei partenti invece sembrerebbe esserci Joaquin Correa, che potrebbe andare in prestito al Siviglia nella prossima stagione.