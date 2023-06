A causa della mancata qualificazione in Champions League, il Calciomercato della Juventus sarà incentrato su operazioni economicamente sostenibili, mirate a giocatori in grado di dare maggiore qualità alla rosa. In particolare, la Juve ha la necessità di fare mercato sulle corsie esterne, con il probabile rientro da Bologna del giovane Andrea Cambiaso.

La prima stagione in Italia di Carlos Augusto non è passata inosservata alla dirigenza della Juventus. Giovane e di prospettiva, Il giocatore del Monza potrebbe essere uno dei profili ideali da inserire in squadra, qualora si riesca a trovare una formula di trasferimento adatta che possa andare bene per entrambi i club.

Oltre al probabile interesse per Davide Frattesi, nelle ultime ore dalla Francia alcuni quotidiani online riferiscono di un interesse della Juventus per il giovane ventiquattrenne Matteo Guendouzi dell'Olympique Marsiglia. Su di lui anche alcuni club di Premier League.

Per Carlos Augusto potrebbero servire 20 milioni di euro

Il contratto dell'esterno sinistro brianzolo scadrà nel giugno del 2024. Pare che Adriano Galliani abbia già ricevuto una risposta positiva sull'eventuale rinnovo, condizione che potrà costringere la Juventus a trovare una soluzione economica adeguata se vorrà portare il giocatore del Monza a Torino. Magari con un prestito o con l'inserimento di contropartite tecniche gradite alla società brianzola.

Carlos Alberto ha disputato 91 partite con Il Monza, segnando 11 gol in totale. Mancino naturale, le sue caratteristiche ben si adattano alla difesa a 3. Molto dotato tecnicamente, l'esterno brianzolo si distingue per l'ottima velocità palla piede e per la capacità di arrivare al cross o nel concludere direttamente a rete.

Guendouzi potrebbe prendere il posto di Rabiot

In Francia danno l'affare già in fase avanza, tanto da far pensare che Guendouzi possa prendere il posto del connazionale Adrien Rabiot, destinato a lasciare la Juventus a parametro zero. Giocatore giovane e di prospettiva, Matteo viene considerato uno dei migliori profili europei nel suo ruolo, tanto che secondo il giornale online Telefoot, su di lui c'era l'interesse di altri club come Inter e Newcastle.

Di origine marocchina, Guendouzi è un mediano tatticamente duttile che può ricoprire anche il ruolo di registra. Molto bravo nel verticalizzare l'azione, è in possesso di un lancio lungo e preciso e di un’ottima visione di gioco. Bravo in fase di interdizione, ha però un carattere piuttosto scontroso che ne ha condizionato un po' la carriera.

Guendouzi ha giocato in Premier League nelle file dell'Arsenal prima di essere ceduto all' Hertha Berlino. Dal 2021 ha indossato 71 volte la maglia Olympique Marsiglia, mettendo a segno 6 gol.