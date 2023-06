In questa sessione di Calciomercato, la Juventus potrebbe ritrovarsi a colmare le probabili partenze di Alex Sandro e Cuadrado [VIDEO]. Pur con il rinnovo automatico del contratto, l'esterno brasiliano sembra comunque destinato a lasciare Torino a causa dell'altalenante rendimento delle ultime stagioni. Diverso il discorso per il colombiano, al quale la Juve sembra aver chiuso le porte, decidendo di non rinnovare il contratto per una valutazione di costo-convenienza sconveniente.

Tra i tanti nomi accostati alla Juventus, Alvaro Odriozola del Real Madrid e Leonardo Spinazzola della Roma, potrebbero essere i giocatori ideali per rinforzare le corsie estere della società bianconera che, nel frattempo, cerca di definire anche la situazione di Luca Pellegrini.

Per fare cassa, l'esterno sinistro potrebbe essere ceduto a titolo definitivo alla Lazio, dopo gli ultimi sei mesi giocati in prestito proprio con i biancocelesti.

La valutazione di Odriozola è di circa 5 milioni di euro

Per l'esterno del Real Madrid sarebbe un ritorno in Italia. Infatti, Odriozola ha indossato la maglia della Fiorentina nella stagione 2021-2022, collezionando con i viola 25 presenze e un gol. Terzino dall'elevata capacità di corsa, lo spagnolo è un ottimo assistman. Forte in fase offensiva, Odriozola è in grado di garantire una spinta costante per tutta la partita.

Il terzino spagnolo, che nella stagione appena conclusa ha trovato pochissimo spazio nel Real, potrebbe essere il sostituto ideale di Cuadrado sulla corsia esterna qualora l'ex giocatore del Chelsea e la Juventus decidano di separarsi in via ufficiale.

Su Cuadrado sembra esserci l'interesse del Fenerbahce oltre che delle due romane.

Per Spinazzola potrebbe essere un ritorno alla Juventus

Arrivato a Roma nel 2019, Spinazzola ha contribuito in maniera significativa alla conquista della finale di Europa League da parte della società giallorossa. Nonostante i numerosi infortuni che ne hanno costellato la carriera, l'esterno azzurro è ancora in grado di fare la differenza ad alti livelli.

Quest'anno è stato autore di 2 gol e 6 assist in 40 presenze. Spinazzola potrebbe essere preso in considerazione dalla Juventus nel caso in cui Alex Sandro decida di lasciare Torino.

Luca Pellegrini potrebbe restare alla Lazio

Maurizio Sarri avrebbe chiesto espressamente il ritorno a Roma del laterale bianconero. Come riportano alcuni siti online, il presidente della Lazio Claudio Lotito potrebbe formulare un'offerta da 6 milioni di euro per il cartellino del giocatore, oppure chiedere il rinnovo del prestito a condizioni favorevoli, puntando sulla probabile volontà del giocatore di voler continuare la sua esperienza con la Lazio.