La Juventus, in queste ore, avrebbe avuto alcuni contatti con il Galatasaray per parlare di alcuni giocatori. Infatti, stando a quanto afferma la Gazzetta dello Sport, il presidente del club turco Dursun Özbek, in queste ore, sarebbe stato a Milano e avrebbe avuto modo di parlare proprio con i bianconeri. Le parti, nello specifico, si sarebbero soffermate su due giocatori: Nicolò Zaniolo e Weston McKennie. Mentre per quanto riguarda Moise Kean, la Juventus avrebbe risposto di no al Galatasaray. Infatti, l'attaccante classe 2000 non sarebbe nella lista dei partenti del club bianconero.

Adesso, la Juventus e la società turca avrebbe aperto alla possibilità di trattare solo Weston McKennie e Nicolò Zaniolo. Il centrocampista americano sarebbe una priorità per il Galatasaray e la società bianconera lo valuterebbe 35 milioni. La stessa valutazioni verrebbe fatta dal club turco per il ragazzo classe 99. Dunque, le parti dovrebbero continuare a sentirsi per trovare la quadratura del cerchio.

Zaniolo dovrebbe aspettare i preliminari di Champions

La Juventus e il Galatasaray si sarebbero incontrare per parlare di mercato. Le parti sarebbero al lavoro per trovare un'intesa per due giocatori, ovvero Weston McKennie, che piacerebbe al club turco, e Nicolò Zaniolo che interesserebbe ai bianconeri.

Ma il Galatasaray tra il 9 e il 15 agosto avrebbe i preliminari di Champions League e non vorrebbe liberare il ragazzo classe 99 prima di questo appuntamento. Dunque resta da capire se le parti riusciranno a trovare una soluzione oppure se eventualmente la Juventus dovrà aspettare la metà di agosto per avere l'ex Roma. Il club bianconero sarebbe alla ricerca di esterni e per questo sarebbe sulle tracce di Nicolò Zaniolo.

Ma non è nemmeno da escludere che i bianconeri possano cedere Federico Chiesa e i bianconeri non vorrebbero farsi cogliere impreparati da una sua eventuale partenza. In ogni caso la Juventus e il Galatasaray darebbero la stessa valutazione di Zaniolo e McKennie e questo sarebbe un ottimo punto di partenza.

Kean non sarebbe in vendita

Uno dei nomi che sarebbe stato accostato al Galatasaray sarebbe quello di Moise Kean. Ma l'attaccante classe 2000 non sarebbe nella lista di cedibili della Juventus. Per questo motivo, le due società avrebbero limitato i loro discorsi solamente a Zaniolo e McKennie. In casa bianconera, inoltre, si sarebbe deciso di confermare Arek Milik. La Juventus e il Marsiglia avrebbero raggiunto un accordo per il passaggio a titolo definitivo del bomber polacco alla corte di Massimiliano Allegri. La Juventus dovrebbe pagare Milik circa 6 milioni più 1 di bonus, l'annuncio ufficiale da parte della Vecchia Signora dell'acquisto dell'Napoli dovrebbe arrivare nelle prossime ore.