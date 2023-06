In queste ore sono tanti i giocatori finiti al centro delle voci di mercato e in casa Inter il primo è Marcelo Brozovic, che sembrerebbe essere ad un passo dal trasferimento in Arabia all'Al Nassr, ma non è il solo. Anche Nicolò Barella sembra essere molto stimato in Europa, alla luce di quanto fatto vedere in campionato e in Champions League, con il cammino della società nerazzurra interrotto solo in finale con la sconfitta contro il Manchester City. Il centrocampista italiano sarebbe finito nel mirino del Real Madrid, con Carlo Ancelotti suo grande estimatore e pronto a tutto per cercare di far tentennare il club meneghino.

Il Napoli potrebbe dover sostituire difensore coreano questa estate visto che Kim sembra ad un passo dal Bayern Monaco [VIDEO], intenzionato a pagare la clausola rescissoria tra il 1° e il 15 luglio. Tra i nomi sondati ci sarebbe quello di Schuurs, che tanto bene ha fatto al Torino, non facendo rimpiangere Bremer.

Il Real Madrid vorrebbe Barella dell'Inter

Uno dei migliori elementi all'interno della rosa dell'Inter è senza dubbio Nicolò Barella. La società nerazzurra ha deciso di blindarlo lo scorso anno con il rinnovo di contratto fino a giugno 2026 con ingaggio vicino ai 5 milioni di euro a stagione. Dopo un'annata eccezionale, in cui ha messo a segno sei gol e collezionato sei assist in trentacinque partite di campionato, a fronte di tre reti realizzate in Champions League..

Prestazioni che non sono passate inosservate, attirando l'attenzione di diverse società. Tra queste c'era il Newcastle, ma dinanzi al rifiuto del giocatore di trattare i Magpies hanno deciso di virare su Tonali. Per il classe 1997, però, sembrerebbe pronto a farsi sotto il Real Madrid, su indicazione di Carlo Ancelotti, che è un suo grande estimatore.

Barella è indicato come potenziale erede di Toni Kroos, l'Inter per ora lo reputa incedibile, ma potrebbe accettare di sedersi al tavolo delle trattative qualora i Blancos presentassero un'offerta superiore ai 90 milioni di euro, non escludendo la possibilità di arrivare ad una proposta a tre cifre. Se per il Newcastle, il no del centrocampista è stato netto, il fascino del Real potrebbe far traballare anche lo stesso Barella.

Napoli su Schuurs

Il Napoli è alla ricerca di un centrale di livello per non rimpiangere l'addio di Kim, promesso sposo del Bayern Monaco. Il nome finito nel mirino degli azzurri sarebbe quello di Perr Schuurs, che tanto bene ha fatto il Torino. I granata lo hanno preso dall'Ajax per 10 milioni lo scorso anno per sostituire Bremer e il suo valore si almeno triplicato, valutandolo 30 milioni di euro. Il club di De Laurentiis, comunque, cercherà di mettere sul piatto una cifra sui 15 milioni più bonus e il cartellino di Zanoli, tornato dal prestito alla Sampdoria.