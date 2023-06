Secondo le ultime di mercato, la Juventus avrebbe messo nel mirino per rinnovare gli esterni Marcos Acuna del Siviglia e Timothy Castagne del Leicester. Inoltre il club bianconero seguirebbe l'evolversi della situazione in casa Villareal di Pau Torres, centrale difensivo che vorrebbe lasciare il Villarreal.

Juventus, possibile rivoluzione sugli esterni: piacerebbero Castagne del Leicester e Acuna del Siviglia

La Juventus in questa campagna acquisti estiva avrebbe fissato un obiettivo, quello di ringiovanire il reparto degli esterni e tra le idee della società bianconera ci sarebbero due nomi: Marcos Acuna e Timothy Castagne.

Per quanto concerne Acuna, il fluidificante del Siviglia farebbe parte di una lista ristretta di quei calciatori con i quali il club andaluso vorrebbe fare cassa. Il classe '91 argentino, legato con gli spagnoli fino al 2025 verrebbe valutato circa 10 milioni di euro, una cifra che avrebbe attratto le attenzioni della Juventus, ma anche del Torino di Urbano Cairo. Discorso simile potrebbe valere per Castagne: l'esterno difensivo del Leicester ha vissuto un'annata complicata con la maglia delle Foxes terminata con la retrocessione del club inglese. Proprio questa circostanza farebbe gioco alla Juve, che per strapparlo dalla società britannica non vorrebbe spendere più di 10 milioni di euro. C'è comunque da sottolineare come per Castagne si starebbe inserendo negli ultimi giorni anche il Brighton di Roberto De Zerbi.

Pau Torres vorrebbe lasciare il Villarreal, la Juventus osserverebbe la situazione

La Juventus oltre agli esterni starebbe valutando anche l'acquisizione di un difensore centrale, specie se dovesse cedere Bremer in Premier League: il nome che potrebbe tornare di moda alla Continassa sarebbe quello di Pau Torres. Lo stopper del Villarreal, secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla Spagna, vorrebbe lasciare il Sottomarino giallo per raggiungere un nuovo club già da questa estate.

La Juve, che seguirebbe da tempo Pau Torres, potrebbe sondare il terreno per l'acquisizione del classe '97 con la consapevolezza che il suo costo si aggirerebbe intorno ai 45 milioni di euro. Oltre a Pau Torres comunque, la Juventus avrebbe messo nel mirino anche altri nomi come ad esempio quello di Mario Hermoso: il centrale difensivo dell'Atletico Madrid, rispetto a Torres rappresenterebbe un profilo certamente più economico in quanto i Colchoneros lo valuterebbero circa 20 milioni di euro. Sullo sfondo per la Juventus resterebbe sempre viva la pista per Giorgio Scalvini, difensore dell'Atalanta valutato 50 milioni di euro da Percassi.